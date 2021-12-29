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У Кривому Розі снігопад обвалив нещодавно відремонтований дах багатоповерхівки (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Обвал снігу в багатоповерхівці в Кривому Розі
Обвал снігу в багатоповерхівці в Кривому Розі

Снігом засипало усе горище

У вівторок, 28 грудня, в одному з багатоквартирних будинків Кривого Рогу обвалився нещодавно відремонтований дах.

Як повідомляє видання "Свои Кривой Рог", посилаючись на місцевого депутата, інцидент трапився у багатоповерхівці, розташованій на вулиці Бахчисарайській.

Згідно з наявною інформацією, покрівлю даху у вказаному будинку лише нещодавно відремонтували. Проведенням ремонтних робіт, загальна вартість яких сягнула 25 тисяч гривень, займалась організація Сітісервіс-КР.

Cніг обвалив нещодавно відремонтований дах
Cніг обвалив нещодавно відремонтований дах

Через обвал даху мешканцям багатоповерхівки довелося озброїтися лопатами та швабрами і власними зусиллями очищати сніг з горища. Люди вимушені були скидати його у під'їзд, а вже звідти, поверх за поверхом, опускати все нижче і викидати на вулицю.

Сніг повністю проламав покрівлю даху та засипав під`їзд
Сніг повністю проламав покрівлю даху та засипав під`їзд

Раніше "Телеграф" повідомляв, як жителі різних українських міст потерпають від погодних "стрибків" та на які погодні умови варто очікувати українцям найближчими днями.

Також нагадаємо, як у кількох населених пунктах Волинської області люди жаліються на роботу комунальних служб, які ігнорують утворення великого шару льоду на автомобільних дорогах. Люди там змушені залишати свої автомобілі та пересуватися на ковзанах.

Теги:
#Обвал #Кривий Ріг #Дах #Сніг
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