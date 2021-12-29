У Кривому Розі снігопад обвалив нещодавно відремонтований дах багатоповерхівки (фото)

Снігом засипало усе горище

У вівторок, 28 грудня, в одному з багатоквартирних будинків Кривого Рогу обвалився нещодавно відремонтований дах.

Як повідомляє видання "Свои Кривой Рог", посилаючись на місцевого депутата, інцидент трапився у багатоповерхівці, розташованій на вулиці Бахчисарайській.

Згідно з наявною інформацією, покрівлю даху у вказаному будинку лише нещодавно відремонтували. Проведенням ремонтних робіт, загальна вартість яких сягнула 25 тисяч гривень, займалась організація Сітісервіс-КР.

Cніг обвалив нещодавно відремонтований дах

Через обвал даху мешканцям багатоповерхівки довелося озброїтися лопатами та швабрами і власними зусиллями очищати сніг з горища. Люди вимушені були скидати його у під'їзд, а вже звідти, поверх за поверхом, опускати все нижче і викидати на вулицю.

Сніг повністю проламав покрівлю даху та засипав під`їзд

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