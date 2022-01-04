Курортний Трускавець з нового року повністю залишився без води: подробиці

Проблеми з водопостачання у Трускавці виникають не вперше

Курортне місто Трускавець, що у Львівській області, залишилося без водопостачання через відсутність необхідного для цього договору. Населення міста складає понад 28 тисяч громадян.

Про таку ситуацію з водопостачанням у вівторок, 4 січня, повідомив місцевий Департамент з цивільного захисту населення у Telegram.

Зазначається, що вода у Трускавці зникла о 9 ранку 3 січня через те, що її подачу припинило комунальне підприємство "Дрогобичводоканал". Це пояснили тим, що між комунальними підприємствами ТзОВ "Трускавецький водоканал" та КП "Дрогобич водоканал" не був укладений договір на водопостачання на 2022 рік.

У "Дрогобичводоканалі" населенню пояснили, що конфлікти з Трускавецьким водоканалом у них вже виникали, тому було запропоновано закріпити три важливі умови у проєкті на водопостачання на наступний рік.

"Підприємство запропонувало встановити конкретні об’єми послуги, які ТзОВ "Трускавецький водоканал" збирається щомісячно купувати, передбачило чітку відповідальність у разі невчасної оплати, а також окреслило точку розмежування майнової належності щодо надання послуги з централізованого водовідведення", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що "Трускавецький водоканал" заборгував підприємству у Дрогобичі 12,5 млн грн.

Не дивлячись на конфліктну ситуацію, підписання договору на водопостачання на 2022 рік заплановано на 4 січня.

Варто зазначити, що Трускавець вважається бальнеологічним курортом України, яке має неабиякий попит серед туристів. Воно славиться мінеральними водами з 14 джерел. Лікувальні якості місцевих мінеральних джерел стали відомі з 19 століття і з того часу сюди на санаторно-курортний відпочинок щорічно приїжджають тисячі гостей.

Курортне місто Трускавець знаходиться на Львівщині

Нагадаємо, що поїздками у курортний Трускавець не гребують народні депутати України. Зокрема, тут у жовтні відбувся закритий з'їзд президентської фракції "Слуга народу". Це була вже друга виїзна нарада "Слуг" у Трускавці й вони, як і у 2019 році обрали п’ятизірковий готель Rixos-Prykarpattya. До слова, ціни в ньому коливаються в районі 3-4 тисяч гривень за ніч.

Як повідомляв "Телеграф", проживання нардепів від "Слуг народу" у Трускавці обійшлося мінімум в 1,5 мільйона гривень. Також ми писали, що у Трускавці "слуги" вручили премії самі собі — їх отримали 16 народних обранців.