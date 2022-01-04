Курортный Трускавец с нового года полностью остался без воды: подробности

Проблемы водоснабжения в Трускавце возникают не впервые

Курортный город Трускавец во Львовской области остался без водоснабжения из-за отсутствия необходимого для этого договора. Население города составляет более 28 тысяч граждан.

О такой ситуации с водоснабжением во вторник, 4 января, сообщил местный Департамент гражданской защиты населения в Telegram.

Отмечается, что вода в Трускавце исчезла в 9 утра 3 января из-за того, что ее подачу прекратило коммунальное предприятие "Дрогобычводоканал". Это объяснили тем, что между коммунальными предприятиями ООО "Трускавецкий водоканал" и КП "Дрогобыч водоканал" не был заключен договор на водоснабжение на 2022 год.

В "Дрогобычводоканале" населению объяснили, что конфликты с Трускавецким водоканалом у них уже возникали, поэтому было предложено закрепить три важных условия в проекте водоснабжения на следующий год.

"Предприятие предложило установить конкретные объемы услуги, которые ООО "Трускавецкий водоканал" собирается ежемесячно покупать, предусмотрело четкую ответственность в случае несвоевременной оплаты, а также обозначило точку разграничения имущественной принадлежности по предоставлению услуги по централизованному водоотводу", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что "Трускавецкий водоканал" должен предприятию в Дрогобыче 12,5 млн грн.

Несмотря на конфликтную ситуацию, подписание договора на водоснабжение на 2022 год запланировано на 4 января.

Стоит отметить, что Трускавец считается бальнеологическим курортом Украины, который пользуется большим спросом среди туристов. Он славится минеральными водами из 14 источников. Лечебные качества местных минеральных источников стали известны с 19 века и с тех пор сюда на санаторно-курортный отдых ежегодно приезжают тысячи гостей.

Курортный город Трускавец находится во Львовской области

Напомним, что поездками в курортный Трускавец не гнушаются и народные депутаты Украины. В частности, здесь в октябре состоялся закрытый съезд президентской фракции "Слуга народа". Это было уже второе выездное совещание "Слуг" в Трускавце и они, как и в 2019 году, выбрали пятизвездочный отель Rixos-Prykarpattya. К слову, цены в нем колеблются в районе 3-4 тысячи гривен за ночь.

Как сообщал "Телеграф", проживание нардепов от "Слуг народа" в Трускавце обошлось минимум в 1,5 миллиона гривен. Также мы писали, что в Трускавце "слуги" вручили премии сами себе – их получили 16 народных избранников.