Злетіла з дороги прямо в дах будинку: на Прикарпатті сталася незвичайна ДТП (фото)

З авто дістали жінку – її госпіталізували.

На Івано-Франківщині автомобіль з’їхав з дороги і врізався в дах житлового приватного будинку. Інцидент стався у селі Соколівка Косівського району.

Про це повідомила держслужба з надзвичайних ситуацій.

НП сталася о 12:40 у п’ятницю. Рятувальники, що прибули на місце, побачили задню частину автомобіля, що стирчала з даху прибудови.

Рятувальники оглядають авто

Рятувальники дістали із нього жінку, яку передали співробітникам швидкої допомоги. Щоб ситуація не погіршилася, відключили клеми акумулятора та газобалонне обладнання.

На місце виїжджали рятувальники з Косова та пожежна команда села Яворів.

Машина пролетіла з дороги кілька метрів

Раніше "Телеграф" писав про масштабну аварію на Рівненщині, внаслідок якої постраждали вісім людей — легковик врізався у віз на темній дорозі. Коні загинули на місці, а пасажири воза та авто з травмами в лікарні, серед них діти.

Також у п’ятницю, 7 січня, під Черніговом зіткнулися легкові автомобілі – від одного з них залишилася лише половина, решта – понівечена. Дісталося й другій машині — у неї пошкоджено передню частину.