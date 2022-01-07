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Злетіла з дороги прямо в дах будинку: на Прикарпатті сталася незвичайна ДТП (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Будинок знаходиться нижче рівня дороги
Будинок знаходиться нижче рівня дороги

З авто дістали жінку – її госпіталізували.

На Івано-Франківщині автомобіль з’їхав з дороги і врізався в дах житлового приватного будинку. Інцидент стався у селі Соколівка Косівського району.

Про це повідомила держслужба з надзвичайних ситуацій.

НП сталася о 12:40 у п’ятницю. Рятувальники, що прибули на місце, побачили задню частину автомобіля, що стирчала з даху прибудови.

Рятувальники оглядають авто
Рятувальники оглядають авто

Рятувальники дістали із нього жінку, яку передали співробітникам швидкої допомоги. Щоб ситуація не погіршилася, відключили клеми акумулятора та газобалонне обладнання.

На місце виїжджали рятувальники з Косова та пожежна команда села Яворів.

Машина пролетіла з дороги кілька метрів
Машина пролетіла з дороги кілька метрів

Раніше "Телеграф" писав про масштабну аварію на Рівненщині, внаслідок якої постраждали вісім людей — легковик врізався у віз на темній дорозі. Коні загинули на місці, а пасажири воза та авто з травмами в лікарні, серед них діти.

Також у п’ятницю, 7 січня, під Черніговом зіткнулися легкові автомобілі – від одного з них залишилася лише половина, решта – понівечена. Дісталося й другій машині — у неї пошкоджено передню частину.

Теги:
#ДТП #Івано-Франківська область #Дах
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