Злетіла з дороги прямо в дах будинку: на Прикарпатті сталася незвичайна ДТП (фото)
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З авто дістали жінку – її госпіталізували.
На Івано-Франківщині автомобіль з’їхав з дороги і врізався в дах житлового приватного будинку. Інцидент стався у селі Соколівка Косівського району.
Про це повідомила держслужба з надзвичайних ситуацій.
НП сталася о 12:40 у п’ятницю. Рятувальники, що прибули на місце, побачили задню частину автомобіля, що стирчала з даху прибудови.
Рятувальники дістали із нього жінку, яку передали співробітникам швидкої допомоги. Щоб ситуація не погіршилася, відключили клеми акумулятора та газобалонне обладнання.
На місце виїжджали рятувальники з Косова та пожежна команда села Яворів.
Раніше "Телеграф" писав про масштабну аварію на Рівненщині, внаслідок якої постраждали вісім людей — легковик врізався у віз на темній дорозі. Коні загинули на місці, а пасажири воза та авто з травмами в лікарні, серед них діти.
Також у п’ятницю, 7 січня, під Черніговом зіткнулися легкові автомобілі – від одного з них залишилася лише половина, решта – понівечена. Дісталося й другій машині — у неї пошкоджено передню частину.
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