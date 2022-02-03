В Україні знову посиляться морози: синоптик назвала точну дату похолодання

Стало відомо, яку погоду очікувати наприкінці тижня

Синоптики попереджають про зниження температурних стовпчиків у різних куточках України наприкінці поточного тижня. Подекуди позначки термометрів впадуть до -13 градусів.

Про це повідомила головна народна синоптикиня країни Наталка Діденко, наголосивши, що цей тиждень принесе українцям багато погодних сюрпризів.

За її словами найхолоднішими днями на поточному тижні будуть п'ятниця та субота, 4 та 5 лютого, адже попри незначне потепління, яке утримується в Україні останніми днями, температурні стовпчики в ці дні коливатимуться у проміжку від -5 і аж до -13 градусів.

Інформацію щодо посилення морозів підтверджують і дані, оприлюднені українським гідрометцентром. Так, згідно з наявними відомостями, у п'ятницю, 4 лютого, попри сонячну погоду, яка спостерігатиметься в усіх куточках країни, у північних та західних областях, а також в центрі країни температура повітря в нічні години впаде до -5…-9 градусів. Удень буде трошки тепліше — -1…-5.

Що стосується сходу та півдня, то температурні показники у денні години утримуватимуться на позначках -1…+2 градуси, а вночі не опускатимуться нижче -5 градусів.

В цей день опадів взагалі не передбачається.

Прогноз погоди у п`ятницю, 4 лютого

У суботу, 5 лютого, сонячна погода залишиться лише на сході та у південних областях України.

На заході, у північних регіонах та центр країни накриє опадами у вигляді снігу та мокрого снігу. Температура повітря у західних областях, на півдні та півночі удень утримуватиметься на -1…+3 градусах. При цьому в нічні години вона опускатиметься від -2 на Закарпатті і аж до -10 градусів На Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та у Сумській області. На півдні температурні позначки в темну пору доби також впадуть до -6 градусів.

Жителям східних областей в цей день синоптики обіцяють від -4 до -6 градусів вдень, і -2…-6 вночі.

Прогноз погоди у суботу, 5 лютого

Що стосується погодних умов, на які українцям варто очікувати надалі, то синоптик запевняє — вже з неділі градуси впевнено поповзуть до нульових позначок і наступний тиждень обіцяє бути майже по-весняному теплим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний синоптик Леонід Горбань, який залишив по собі прогноз на наступні кілька років, попереджав на українців про те, що на них чекають досить жорсткі погодні умови, на які варто очікувати упродовж останнього зимового місяця. Проте інші фахівці з його позицією не згодні та надають більш оптимістичніші прогнози на лютий.