В Украине снова усилятся морозы: синоптик назвала точную дату похолодания

Стало известно, какую погоду ожидать в конце недели

Синоптики предупреждают о снижении температурных столбиков в разных уголках Украины в конце текущей недели. Кое-где отметки термометров упадут до -13 градусов.

Об этом сообщила главная народная синоптик страны Наталья Диденко, подчеркнув, что эта неделя принесет украинцам много погодных сюрпризов.

По ее словам, самыми холодными днями на текущей неделе будут пятница и суббота, 4 и 5 февраля, ведь несмотря на незначительное потепление, которое удерживается в Украине в последние дни, температурные столбики в эти дни будут колебаться в промежутке от -5 до -13 градусов.

Информацию об усилении морозов подтверждают и данные, обнародованные украинским гидрометцентром. Так, согласно имеющимся сведениям, в пятницу, 4 февраля, несмотря на солнечную погоду, которая будет наблюдаться во всех уголках страны, в северных и западных областях, а также в центре страны температура воздуха в ночные часы упадет до -5…-9 градусов. Днем будет немного теплее -1...-5.

Что касается востока и юга, то температурные показатели в дневные часы будут удерживаться на отметках -1…+2 градуса, а ночью не опускаться ниже -5 градусов.

В этот день будет идти снег.

Прогноз погоды в пятницу, 4 февраля

В субботу, 5 февраля, солнечная погода останется только на востоке и в южных областях Украины.

На западе, в северных регионах и центре страны накроет осадками в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в западных областях, на юге и севере днем будет удерживаться на -1…+3 градусах. При этом в ночные часы она будет опускаться от -2 в Закарпатье и до -10 градусов в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской области. На юге температурные отметки в темное время суток также упадут до -6 градусов.

Жителям восточных областей в этот день синоптики обещают от -4 до -6 градусов днем и -2...-6 ночью.

Прогноз погоды в субботу, 5 февраля

Что касается погодных условий, которых украинцам следует ожидать в дальнейшем, то синоптик уверяет — уже с воскресенья градусы уверенно поползут до нулевых отметок и следующая неделя обещает быть почти по-весеннему теплой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что народный синоптик Леонид Горбань, оставивший по себе прогноз на следующие несколько лет, предупреждал украинцев о том, что их ждут достаточно жесткие погодные условия, которых следует ожидать в течение последнего зимнего месяца. Однако другие специалисты с его позицией не согласны и предоставляют более оптимистичные прогнозы на февраль.