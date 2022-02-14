Путінський бойовик розкрив усю правду про те, що хочуть зробити з Україною (відео)

Матюхін упевнений, що війна на Донбасі не закінчиться дипломатичним шляхом

Військові дії — єдиний вихід, який російські бойовики на Донбасі бачать із нинішньої політичної ситуації. При цьому, звісно, Україну вони бачать як сторону, котра програла, що користувачі соцмереж вже підняли на сміх.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на публікацію Twitter-користувача Necro Mancer.

В інтернеті з’явилося відео із представником бойовиків "ДНР" Олександром Матюшиним. Він більш відомий під псевдонімом "Варяг" — нерідко виділявся скандальними заявами щодо України, ЗСУ та патріотизму. Нинішній його "виступ" не став винятком.

Матюшин у базі "Миротворця"

На камеру 37-річний окупант, який знаходиться у базі "Миротворця", щедро поділився мріями адептів "російського світу". За словами Матюшина, Україна має бути "русифікована" та "денаціфована", щоб уникнути подальших конфліктів із Донбасом. При цьому він не заперечує, що на окупованих теренах діють російські військові.

"Рано чи пізно закінчення конфлікту вирішиться лише військовим шляхом: чи буде ініціатором цього Україна, чи це все-таки будуть зміцнілі наші донецькі корпуси в союзі з Російською Федерацією", — заявив бойовик.

На його думку, закінчити конфлікт на Донбасі можна лише за допомогою зброї, а не дипломатією. Останню він взагалі називає доброю "тільки стосовно переможених".

Припущення "Варяга" викликало в українців дві головні емоції — обурення та сміх. Дехто наголошує, що така поведінка окупанта дуже схожа на нацистську ідеологію, однак у таких поглядах росіяни чомусь продовжують звинувачувати саме Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чого можна очікувати від нинішнього тижня, на який світова спільнота прогнозує ймовірний початок великої війни Росії проти України. Експерти проаналізували, наскільки можливим є переростання конфлікту в масштабне військове протистояння.

Також ми писали, як на те, що відбувається в Україні, зараз реагують країни західного світу і хто вже встиг евакуювати співробітників своїх посольств з Києва. При цьому багато іноземних медіа вважають, що всі повідомлення про підготовку РФ до атак є спробою Білого дому в "мегафонну дипломатію".