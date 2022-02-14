Укр

Путинский боевик раскрыл всю правду о том, что хотят сделать с Украиной (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Оккупанты мечтают русифицировать все украинское государство Новость обновлена 14 февраля 2022, 15:22
Оккупанты мечтают русифицировать все украинское государство

Матюхин уверен, что война на Донбассе не закончится с помощью дипломатии

Военные действия — единственный выход, который российские боевики на Донбассе видят из нынешней политической ситуации. При этом, разумеется, Украину они видят в качестве проигравшей, что пользователи соцсетей уже подняли на смех.

Подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на публикацию Twitter-юзера Necro Mancer.

В интернете появилось видео с представителем боевиков "ДНР" Александром Матюшиным. Он более известен под псевдонимом "Варяг" — нередко отличался скандальными заявлениями насчет Украины, ВСУ и патриотизма. Нынешнее его "выступление" не стало исключением.

Матюшин в базе "Миротворца"
Матюшин в базе "Миротворца"

На камеру 37-летний оккупант, который находится в базе "Миротворца", щедро поделился мечтаниями адептов "русского мира". По словам Матюшина, Украина должна быть "русифицирована" и "денацифирована", чтобы избежать дальнейших конфликтов с Донбассом. При этом он не отрицает, что на оккупированных территориях действуют российские военные.

"Рано или поздно окончание конфликта разрешится только военным путем: то ли будет инициатором этого Украина, или это все-таки будут окрепшие наши донецкие корпуса в союзе с Российской Федерацией", — заявил боевик.

По его мнению, закончить конфликт на Донбассе можно только с помощью оружия, а не дипломатией. Последнюю он и вовсе называет хорошей "только по отношению к побежденным".

Предположения "Варяга" вызвало у украинцев две главных эмоции — возмущение и смех. Некоторые подчеркивают, что такое поведение оккупанта очень похоже на нацистскую идеологию, однако в таких взглядах россияне почему-то продолжают обвинять именно Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего можно ожидать от нынешней недели, на которую мировое сообщество прогнозирует вероятное начало большой войны России против Украины. Эксперты проанализировали, насколько возможно перерастание конфликта в масштабное военное противостояние.

Также мы писали, как на происходящее в Украине сейчас реагируют страны западного мира и кто уже успел эвакуировать сотрудников своих посольств из Киева. При этом многие иностранные медиа считают, что все сообщения о подготовке РФ к атаке являются попыткой Белого дома в "мегафонную дипломатию".

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#Украина #Россия #Война #Донбасс #ДНР #Оккупанты #ОРДЛО
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