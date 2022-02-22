Чи загрожує Маріуполю російське вторгнення: як можуть штурмувати місто і чи зможуть ЗСУ його утримати?

У ЗСУ вже знають як відбиватимуть можливий наступ Росії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала "незалежність" так званих "ЛДНР" у рамках відповідних територій Донецької та Луганської областей України. Як наголосив глава РФ, питання про це має вирішуватися на прямих переговорах між "республіками" та Україною, що неможливо нібито через ескалацію збройних дій.

Тим самим у Росії натякнули, що під шумок цієї "ескалації" можуть спробувати відібрати в України території обох областей.

Учасник бойових дій на Донбасі, військовослужбовець ССО МО України прокоментував для "Телеграфа", наскільки реальною є небезпека наступу та захоплення найбільшого міста на Донбасі — Маріуполя.

Прямий штурм малоймовірний, швидше за все, обхід

За словами співрозмовника, прямий штурм Маріуполя зі сходу, підконтрольної бойовикам "ДНР" території, ускладнений.

"Важкі бої під Широкиним у 2014-2015 роках не пройшли даремно — сьогодні це чудово нами укріплений район, де ми контролюємо панівні висоти. Прямий штурм з землі вкрай небезпечний — ворог бився об нього головою, але так і не зміг зламати. Думаю, нічого у них не вийде і цього разу", — говорить про прямий удар по місту наш співрозмовник.

Від західної околиці Широкине до Маріуполя лише близько 10 кілометрів

Найімовірнішим наступ на Маріуполь представляється з півночі, по шосе, що веде від Донецька.

"Найбільш зручним шляхом може стати наступ із району Старобешеве на захід, з виходом на трасу Донецьк-Маріуполь на південь від Волновахи. Після цього можна прикритися заслонами з півночі і заходу, а потім основними силами вдарити по шосе на південь до Маріуполя. Все одно великих населених пунктів більше не буде, а наступати в полях за такої погоди неможливо", — говорить про ймовірніший маршрут наступу боєць ССО.

Для обходу з півночі від Старобешова РФ доведеться подолати близько 50 км і оборону ЗСУ

Щоправда, і в другому випадку для ЗСУ такий наступ не буде несподіванкою і на тому напрямку українська армія також має добре укріплені позиції.

Є також і третій варіант атаки — з моря, але його наш співрозмовник вважає найменш ймовірним.

"У Криму РФ зараз має 3 ВДК (великий десантний корабель), це 1500-2000 морпіхів максимум. Такими силами Маріуполь не взяти, інша справа висадити десант у тилу і відрізати комунікації, але для цього кораблі повинні прибути до узбережжя, а їх можуть потопити в дорозі. Словом, такий вид атаки малоефективний і дуже ризикований", — наголошує співрозмовник "Телеграфа".

Головна битва буде у небі

Втім, усі ці викладки за визнанням бійця СЗГ стосуються саме наземних операцій, але основну ставку РФ явно робитиме на авіацію.

"Прорив укріплень під Широкиним без авіаційної підтримки — практично неможливий. Найімовірніше РФ використовуватиме найпотужніші боєприпаси — вакуумні, щоб прорвати нашу оборону. Це страшний боєприпас, який активно використовувався в тій же Грузії в 2008 році", — говорить наш співрозмовник.

Найімовірніше бомбардування відбуватимуться за допомогою стратегічної авіації РФ: бомбардувальників Ту-22 і Ту-160, здатних бомбардувати з висот до 16 кілометрів, а допомагати їм можуть вертольоти Мі-28Н, які вже сконцентровані під Торезом (контролюється бойовиками "ДНР").

"Саме тому наші позиції зараз насичені зенітно-ракетними комплексами "Тунгуска", "Тор", а головне — "С-300". "Тунгуски" можуть працювати проти вертушок, "Тори" працюють на висоти до 12 км, а С-300. дістануть і вище 16 км, при цьому число Ту-160 обмежено приблизно півтора десятком, і втрата навіть одного з них дуже істотна. Якщо вдасться нейтралізувати авіацію супротивника – оборона Маріуполя має витримати", — робить висновок співрозмовник "Телеграфа".

У першій частині бесіди боєць спецназу проаналізував загрозу захоплення росіянами Харкова та пояснив, чому ця ідея для РФ може стати фатальною.

Також під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим 22 лютого Володимир Путін заявив, що Москва підтримує суверенітет колишніх республік Союзу, але не України: мовляв, "через зовнішнє управління" ми є винятком. А розмови про те, що Росія намагається повернути території, які були у її складі за часів імперії, Путін назвав "спекуляцією".