Везла пораненого племінника: російські терористи розстріляли лікаря на Київщині

Жінка везла пораненого племінника.

На шостий день війни російські окупанти продовжують обстрілювати міста України. Крім того, загарбники почали влаштовувати цілий терор та розстрілювати неозброенних мирних жителів.

Так, 1 березня російські окупанти вбили лікаря Марину Калабіну. Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні із села Кухарі Київської області.

Про це повідомляє голова МОЗ Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні російські терористи забрали життя медика – Марини Калабіної!!! Лікаря-анастезіолога Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Лікаря від Бога. Це нелюди, терористи, і це точно не повинно залишитися безкарним!"

Вранці я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну та опинитися у захисті колег, українських медиків. Увечері – чергова смерть лікаря, і мої слова: йдіть ви окупанти на х*й разом зі своїм кораблем! Ми вам цього не пробачимо!", — написав Ляшко.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Київської телевежі загинуло 5 людей.

А через обстріл центральної площі Харкова загинуло 10 людей.