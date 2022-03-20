Росіяни вбили сім’ю в їхньому власному будинку в Миколаєві (відео)
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Від ракетного удару зруйновано будинки, є загиблі.
На двадцять п’яту добу протистояння України російському військовому вторгненню, окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах.
Увечері 19 березня російські військові обстріляли приватний сектор у Миколаєві.
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За словами очевидців, ракета влучила в дачний кооператив "Південний буг", поблизу немає жодних військових об’єктів. Розбито багато будинків, після вибухів почалася пожежа.
Як повідомляють місцеві Тelegram- канали, один із будинків повністю знищений, загинула ціла родина. Попередньо в будинку була дитина, мама та бабуся.
Зазначимо, російські окупанти кілька тижнів поспіль намагаються прорвати оборону Миколаєва, але зазнають невдач. 18 березня українські захисники повністю спалили військову техніку противника на трасі з боку Херсона у південно-східній стороні міста.
При цьому російські військові продовжують наносити по місту та області авіаудари та обстрілювати ракетами житлові будинки.
Так, 13 березня рашисти скинули на школу бомбу ФАБ-250, внаслідок чого виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів. Чотири особи загинули, двоє постраждали.
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