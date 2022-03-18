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Залишилися лише обвуглені запчастини: фото та відео розбитої техніки рф під Миколаївом

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Кадри після боїв вражають Новина оновлена 18 березня 2022, 13:25
Кадри після боїв вражають

Українські захисники успішно розбили окупантів, але від тих лишився металобрухт на згадку

Миколаївська область на чолі з Віталієм Кімом вже котрий день успішно відбиває атаки окупантів, та так, що ті в страху біжать назад у бік тимчасово окупованого Криму.

Яскраві фото розбитої російської військової техніки з околиць Миколаєва показав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

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Зазначається, що повністю спалили військову техніку противника на трасі з боку Херсона у південно-східній стороні міста.

Прямо на дорозі валяються обгорілі гусениці, снаряди, опалені запчастини і башта БМП-3 російських військових.

Відео спаленої техніки росіян під Миколаєвом
Залишилися тільки обгорілі уламки
Залишилися тільки обгорілі уламки
Деталі розсипалися по трасі
Деталі розсипалися по трасі
Башта окремо
Башта окремо
Гусениці окремо
Гусениці окремо
З БМП випали боєприпаси росіян
З БМП випали боєприпаси росіян
У ході бою постраждали й найближчі будівлі
У ході бою постраждали й найближчі будівлі

Як повідомляв "Телеграф", за 22 дні з початку бойових дій росія втратила в Україні вже близько 14,2 тисячі осіб, 450 танків і тисячі одиниць іншої військової техніки.

ЗСУ дають ворогові відсіч практично на всіх напрямках, зокрема, згідно з новими картами бойових дій, росіяни зазнають невдач і в Миколаївській області.

Пентагон назвав секрет успіху українських військових — зі 112 пострілів захисників України 100 потрапляють точно в ціль.

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#Миколаїв #Війна
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