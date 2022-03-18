Залишилися лише обвуглені запчастини: фото та відео розбитої техніки рф під Миколаївом
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Українські захисники успішно розбили окупантів, але від тих лишився металобрухт на згадку
Миколаївська область на чолі з Віталієм Кімом вже котрий день успішно відбиває атаки окупантів, та так, що ті в страху біжать назад у бік тимчасово окупованого Криму.
Яскраві фото розбитої російської військової техніки з околиць Миколаєва показав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.
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Зазначається, що повністю спалили військову техніку противника на трасі з боку Херсона у південно-східній стороні міста.
Прямо на дорозі валяються обгорілі гусениці, снаряди, опалені запчастини і башта БМП-3 російських військових.
Як повідомляв "Телеграф", за 22 дні з початку бойових дій росія втратила в Україні вже близько 14,2 тисячі осіб, 450 танків і тисячі одиниць іншої військової техніки.
ЗСУ дають ворогові відсіч практично на всіх напрямках, зокрема, згідно з новими картами бойових дій, росіяни зазнають невдач і в Миколаївській області.
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