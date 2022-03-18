Залишилися лише обвуглені запчастини: фото та відео розбитої техніки рф під Миколаївом

Українські захисники успішно розбили окупантів, але від тих лишився металобрухт на згадку

Миколаївська область на чолі з Віталієм Кімом вже котрий день успішно відбиває атаки окупантів, та так, що ті в страху біжать назад у бік тимчасово окупованого Криму.

Яскраві фото розбитої російської військової техніки з околиць Миколаєва показав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Найсвіжіші та найцікавіші новини про війну в Україні дивіться у нашому Телеграмі

Зазначається, що повністю спалили військову техніку противника на трасі з боку Херсона у південно-східній стороні міста.

Прямо на дорозі валяються обгорілі гусениці, снаряди, опалені запчастини і башта БМП-3 російських військових.

Відео спаленої техніки росіян під Миколаєвом

Залишилися тільки обгорілі уламки

Деталі розсипалися по трасі

Башта окремо

Гусениці окремо

З БМП випали боєприпаси росіян

У ході бою постраждали й найближчі будівлі

Як повідомляв "Телеграф", за 22 дні з початку бойових дій росія втратила в Україні вже близько 14,2 тисячі осіб, 450 танків і тисячі одиниць іншої військової техніки.

ЗСУ дають ворогові відсіч практично на всіх напрямках, зокрема, згідно з новими картами бойових дій, росіяни зазнають невдач і в Миколаївській області.

Пентагон назвав секрет успіху українських військових — зі 112 пострілів захисників України 100 потрапляють точно в ціль.