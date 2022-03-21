Ворог зі зла гатить за мирному населенню на Лугащині: що відбувається в області

На Луганщині російські війська продовжують обстрілювати мирне населення.

На двадцять шосту добу протистояння України російському військовому вторгненню, на Луганщині тривають бої.

Минулої доби було зруйновано 12 житлових будинків, двоє людей поранено, п’ятьох врятували з-під завалів.

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це повідомляє ДСНС України.

У Сєвєродонецьку рятувальники ліквідували масштабну пожежу на продуктовому складі, що сталася внаслідок обстрілу.

"Ворог зі зла гатить по мирному населенню. Найважча ситуація в Рубіжному, Попасній та Кремінній. В області критична ситуація з комунікаціями. Проте електрикам вдалося повернути світло в Гірську громаду, також мобільний зв’язок", — сказано в повідомленні.

У Сєвєродонецьку масштабна пожежа на продуктовому складі

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу

Є поранені

У свою чергу голова Луганської ОДА Сергій Гайдай після ночі повідомив, що міста Рубіжне та Попасна під контролем України.

"Нікого не втратили. Міста наші. Окупанти без успіху. Рубіжне та Попасна — це Україна! Ми чекаємо повного "видворення" рашистів з Рубіжного і вже готуємо для центральної частини міста гумдопомогу та плівку, щоб закрити вибиті вікна", — написав Сергій Гайдай у Facebook.

Окупанти продовжують свою примусову мобілізацію. Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади повідомлені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років до місцевого відділу поліції для реєстрації.

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Як повідомляв "Телеграф", 15 березня російські військові втратили багато особового складу та військової техніки в Луганській області.

8 березня внаслідок ворожого вогню пошкоджено будівлю Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, російським снарядом пробито дах у дитячому садку.

У Новопсковську Луганської області місцеві жителі виступили проти окупантів та їхнього "визволення".