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"Російські кораблі знають, куди їм йти": українці дякують захисникам за знищення "Орська" у Бердянську

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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У порту Бердянська горить ворожий десантний корабель "Орськ" Новина оновлена 24 березня 2022, 10:43
У порту Бердянська горить ворожий десантний корабель "Орськ"

Українці зазначають, що ворожі кораблі "йдуть у правильному напрямку".

Ось уже місяць, як Україна продовжує протистояти російській агресії та знищує ворога. Противник зазнає значних втрат в особовому складі, в техніці як на землі, так і повітрі і на морі.

Так, вранці 24 березня в порту тимчасово окупованого Бердянська було знищено російський великий десантний корабель "Орськ".

Відомо, що на початку тижня ворожий корабель прибув до бердянського порту, доставивши військову техніку для окупантів, зокрема бронетранспортери.

ВМС ЗСУ опублікували фото і відео корабля, що горить, на записі чути звуки детонуючих боєприпасів.

Українці захоплюються роботою партизанів у Бердянську та зазначають, що російські кораблі знають, куди їм іти.

У коментаряхпишуть, що це хороша новина і дякують нашим захисникам:

"Гарна новина! Земля горить під ногами рашистів"

"Партизани вперед"

"Хто б там не був — слава Відважним!"

Пізніше в соцмережах з’явилася інформація, що, крім знищеного корабля окупантів "Орськ", пошкоджено ще 3 кораблі: "Саратов", "Куніков", "Новочеркаськ". Моряки рятуються втечею, відомо, що серед екіпажів 11 поранених та 3 загиблих. Пожежа перекинулася на склад боєприпасів ворога. Подробиці завданих окупанту збитків уточнюються.

Зазначимо, 7 березня флот росії також зазнав втрат у Чорному морі — біля берегів Одеси українські військові знищили російський корабель.

Теги:
#Бердянськ #ЗСУ #Орськ
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