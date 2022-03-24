Ворог просунувся на Донбасі: голова Луганської області оцінив загрозу

Місцева влада впевнена — підкріплення прибуде найближчим часом

Станом на четвер, 24 березня, російським окупаційним військам вдалося взяти під контроль частину деяких населених пунктів Луганщини. За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, загарбники зуміли закріпитися у Рубіжному, звідки зовсім недавно евакуювали людей, а також трохи зайти до Попасної.

Про це він розповів у прямому ефірі телемарафону UAРазом 24 березня.

Чиновник наголосив — жодне з цих міст захоплене росіянами повністю, українські військовослужбовці продовжують оборону в усіх напрямках.

"Не бачимо тут жодної прямої катастрофи. Зараз перегрупування буде і наші виб’ють їх із усіх міст", — упевнено заявляє Гайдай.

Також він упевнений, що незабаром російських окупантів буде розбито біля столиці, після чого військовослужбовці на Донбасі зможуть отримати значне підкріплення, що дозволяє повноцінні контратаки.

Нагадаємо, що про ймовірні покращення ситуації біля Києва повідомили навіть у Пентагоні. За попередніми оцінками, ворога вдалося відкинути у східному напрямку на понад 25 кілометрів.

При цьому за місяць війни росіяни втратили майже 16 тисяч людей особового складу та 530 танків.