Рус

Ворог просунувся на Донбасі: голова Луганської області оцінив загрозу

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
149
Ситуація на Луганщині є дуже непростою, але українці продовжують тримати оборону Новина оновлена 24 березня 2022, 12:41
Ситуація на Луганщині є дуже непростою, але українці продовжують тримати оборону

Місцева влада впевнена — підкріплення прибуде найближчим часом

Станом на четвер, 24 березня, російським окупаційним військам вдалося взяти під контроль частину деяких населених пунктів Луганщини. За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, загарбники зуміли закріпитися у Рубіжному, звідки зовсім недавно евакуювали людей, а також трохи зайти до Попасної.

Про це він розповів у прямому ефірі телемарафону UAРазом 24 березня.

Чиновник наголосив — жодне з цих міст захоплене росіянами повністю, українські військовослужбовці продовжують оборону в усіх напрямках.

"Не бачимо тут жодної прямої катастрофи. Зараз перегрупування буде і наші виб’ють їх із усіх міст", — упевнено заявляє Гайдай.

Також він упевнений, що незабаром російських окупантів буде розбито біля столиці, після чого військовослужбовці на Донбасі зможуть отримати значне підкріплення, що дозволяє повноцінні контратаки.

Нагадаємо, що про ймовірні покращення ситуації біля Києва повідомили навіть у Пентагоні. За попередніми оцінками, ворога вдалося відкинути у східному напрямку на понад 25 кілометрів.

При цьому за місяць війни росіяни втратили майже 16 тисяч людей особового складу та 530 танків.

Теги:
#Україна #Росія #Луганська область #Війна #Донбас #Рубіжне #Сергій Гайдай #Попасна
"Не кажіть такого ніколи": Зеленський дав пораду НАТО
Україна
"Не кажіть такого ніколи": Зеленський дав пораду НАТО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Не кажіть такого ніколи": Зеленський дав пораду НАТО
"Не кажіть такого ніколи": Зеленський дав пораду НАТО
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав 5 країн, з якими Україна говорить про гарантії безпеки
Дата публікації
Категорія
Росіяни мають втрати в особовому складі
Не тільки "Орськ": у порту Бердянська вдалося пошкодити ще три російські кораблі
Дата публікації
Категорія
Хімічна зброя не довела своєї ефективності ще з часів Першої світової війни
Загроза хімічної атаки на Україну: що таке хімзброя і чим вона небезпечна
Дата публікації
Категорія
Пройшов один місяць від початку вторгнення в Україну
Війна — день 29: уже минув місяць від початку провального нападу росії на Україну