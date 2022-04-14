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Сумщина знову під ударом: росіяни обстріляли українське село біля кордону

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Окупанти атакували Велику Писарівку на Сумщині Новина оновлена 14 квітня 2022, 18:08
Окупанти атакували Велику Писарівку на Сумщині

Куди прилетів російський снаряд поки не відомо.

Російські окупанти на 50-й день війни в України обстріляла українське село, яке знаходиться неподалік кордону з країною-агресором.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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За його словами, окупанти завдали удару по селу Велика Писарівка, яке межує з Гайворонським районом Бєлгородської області РФ.

Велика Писарівка на кордоні з росією зазнала обстрілів
Велика Писарівка на кордоні з росією зазнала обстрілів

Дмитро Живицький зазначив, що снаряд по селищу прилетів з російської сторони, усі інші подробиці він пообіцяв оприлюднити згодом.

Нагадаємо, що російська армія почала відступати із Сумської області з суботи, 3 квітня. Окупанти виводили свою розбиту техніку колонами, а місцями спостерігалися скупчення, пов’язані з необхідністю росіян прикрити відступ своїх "недобитків", яких ЗСУ разом із теробороною прогнали з Київщини через усю Чернігівську область.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на що російська агресія перетворила обласний центр Суми. Також ми публікували ексклюзивний фоторепортаж з Тростянця Сумської області.

Теги:
#Україна #Росія #Сумська область #Обстріл #Війна #Армія РФ #Окупанти
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