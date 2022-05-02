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Ненавидимо "російський світ": ціла колона авто вирвалася з окупованого Херсона (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Вулиця села Кочубеївка Новина оновлена 02 травня 2022, 07:30
Вулиця села Кочубеївка

Серед евакуйованих — літні люди, діти

Багато українців не хочуть жити на окупованих територіях і ті, хто має можливість, намагаються виїхати звідти. Не виключенням став і Херсон, де окупанти регулярно атакують людей, які вийшли на проукраїнські мітинги.

Журналістам CNN вдалося побачити колону зі 120 автомобілів, у яких херсонці були змушені залишити свої будинки після посилення окупації.

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Вони прямували на північ, у бік Кривого Рогу. В автомобілях їхали сім’ями – на частини були білі полотнища та плакати з написом "Діти". Евакуація відбувалася під звуки артилерійської канонади на тлі. Для частини людей це вже друга спроба вирватися — під час першої їм заборонили виїзд.

Автомобільна колона евакуації в Кочубеївці
Автомобільна колона евакуації в Кочубеївці

Відзначено, що низка авто їхала в неділю. Журналістам вдалося зафільмувати колону в Кочубеївці (село на Херсонщині). "Телеграф" відзначив його на карті.

Кочубеївка відзначена синім значком на карті
Кочубеївка відзначена синім значком на карті

Як розповіли херсонці, їм було страшно, але блокпостів було небагато. Одна з тих, хто евакуювався, зазначила, що ненавидить російських солдатів, а магазини в місті спорожніли. Мобільний зв’язок та інтернет недоступні з вечора суботи. Нагадаємо, щоб не втратити зв’язок з Україною, можна використовувати старе радіо або розкодований канал супутника.

Як раніше писав "Телеграф", Херсонщину окупанти планують переводити на рублі та залишили для цього чотиримісячний період. Цей регіон для росіян стратегічно важливий — названо шість основних причин.

Теги:
#Херсон #Евакуація #Окупація
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