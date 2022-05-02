Ненавидимо "російський світ": ціла колона авто вирвалася з окупованого Херсона (фото)
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Серед евакуйованих — літні люди, діти
Багато українців не хочуть жити на окупованих територіях і ті, хто має можливість, намагаються виїхати звідти. Не виключенням став і Херсон, де окупанти регулярно атакують людей, які вийшли на проукраїнські мітинги.
Журналістам CNN вдалося побачити колону зі 120 автомобілів, у яких херсонці були змушені залишити свої будинки після посилення окупації.
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Вони прямували на північ, у бік Кривого Рогу. В автомобілях їхали сім’ями – на частини були білі полотнища та плакати з написом "Діти". Евакуація відбувалася під звуки артилерійської канонади на тлі. Для частини людей це вже друга спроба вирватися — під час першої їм заборонили виїзд.
Відзначено, що низка авто їхала в неділю. Журналістам вдалося зафільмувати колону в Кочубеївці (село на Херсонщині). "Телеграф" відзначив його на карті.
Як розповіли херсонці, їм було страшно, але блокпостів було небагато. Одна з тих, хто евакуювався, зазначила, що ненавидить російських солдатів, а магазини в місті спорожніли. Мобільний зв’язок та інтернет недоступні з вечора суботи. Нагадаємо, щоб не втратити зв’язок з Україною, можна використовувати старе радіо або розкодований канал супутника.
Як раніше писав "Телеграф", Херсонщину окупанти планують переводити на рублі та залишили для цього чотиримісячний період. Цей регіон для росіян стратегічно важливий — названо шість основних причин.
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