Ненавидимо "російський світ": ціла колона авто вирвалася з окупованого Херсона (фото)

Серед евакуйованих — літні люди, діти

Багато українців не хочуть жити на окупованих територіях і ті, хто має можливість, намагаються виїхати звідти. Не виключенням став і Херсон, де окупанти регулярно атакують людей, які вийшли на проукраїнські мітинги.

Журналістам CNN вдалося побачити колону зі 120 автомобілів, у яких херсонці були змушені залишити свої будинки після посилення окупації.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Вони прямували на північ, у бік Кривого Рогу. В автомобілях їхали сім’ями – на частини були білі полотнища та плакати з написом "Діти". Евакуація відбувалася під звуки артилерійської канонади на тлі. Для частини людей це вже друга спроба вирватися — під час першої їм заборонили виїзд.

Автомобільна колона евакуації в Кочубеївці

Відзначено, що низка авто їхала в неділю. Журналістам вдалося зафільмувати колону в Кочубеївці (село на Херсонщині). "Телеграф" відзначив його на карті.

Кочубеївка відзначена синім значком на карті

Як розповіли херсонці, їм було страшно, але блокпостів було небагато. Одна з тих, хто евакуювався, зазначила, що ненавидить російських солдатів, а магазини в місті спорожніли. Мобільний зв’язок та інтернет недоступні з вечора суботи. Нагадаємо, щоб не втратити зв’язок з Україною, можна використовувати старе радіо або розкодований канал супутника.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Навіщо Кремлю нова анексія українських територій – і де він помиляється Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

Як раніше писав "Телеграф", Херсонщину окупанти планують переводити на рублі та залишили для цього чотиримісячний період. Цей регіон для росіян стратегічно важливий — названо шість основних причин.