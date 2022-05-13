Нова мета для ЗСУ: супутники знайшли скупчення авіації росії на півдні України (фото)
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Не виключено, що Україна може скористатися новою інформацією для удару
Російські військові, які тимчасово контролюють черешневу столицю України Мелітополь, освоюють і українські об’єкти там, — на аеродромі під містом знайшли одразу сім російських літаків.
Їх добре видно на нових знімках BlackSky від четверга, 12 травня, які публікує CNN.
Ще вранці 7 травня на авіабазі під Мелітополем був лише один літак рф.
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Але вже станом на обід 12 травня там знайшли одразу як мінімум сім літаків.
Як видно з карт бойових дій, Мелітополь знаходиться в центрі окупованих територій якраз між анексованим Кримом, Херсоном та Донбасом, і аеродром тут має стратегічне значення.
Як повідомляв "Телеграф", у перші ж години повномасштабної війни з Україною росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Мелітополі.
Після цього окупанти знищували на авіабазі українські літаки та військових, які не встигли виїхати з небезпечної точки.
Водночас, українські військові теж не промах, — у районі Чорнобаївки під Херсоном уже знищували авіацію супротивника.