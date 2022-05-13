Рус

Нова мета для ЗСУ: супутники знайшли скупчення авіації росії на півдні України (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
721
Ворог стягує всі види сил на окуповану територію Новина оновлена 13 травня 2022, 08:22
Ворог стягує всі види сил на окуповану територію

Не виключено, що Україна може скористатися новою інформацією для удару

Російські військові, які тимчасово контролюють черешневу столицю України Мелітополь, освоюють і українські об’єкти там, — на аеродромі під містом знайшли одразу сім російських літаків.

Їх добре видно на нових знімках BlackSky від четверга, 12 травня, які публікує CNN.

Ще вранці 7 травня на авіабазі під Мелітополем був лише один літак рф.

Чесно про війну читайте у нашому Телеграмі

Але вже станом на обід 12 травня там знайшли одразу як мінімум сім літаків.

Аеродром Мелітополя потріпало війною, але ним ще можна користуватися
Аеродром Мелітополя потріпало війною, але ним ще можна користуватися

Як видно з карт бойових дій, Мелітополь знаходиться в центрі окупованих територій якраз між анексованим Кримом, Херсоном та Донбасом, і аеродром тут має стратегічне значення.

Мелітополь на карті окупованих територій України
Мелітополь на карті окупованих територій України

Як повідомляв "Телеграф", у перші ж години повномасштабної війни з Україною росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому в Мелітополі.

Після цього окупанти знищували на авіабазі українські літаки та військових, які не встигли виїхати з небезпечної точки.

Водночас, українські військові теж не промах, — у районі Чорнобаївки під Херсоном уже знищували авіацію супротивника.

Теги:
#Мелітополь