У ЗСУ успіхи в Луганській області: Гайдай озвучив свіжу інформацію

Особливих успіхів противнику досягти не вдалося

У Луганській області точаться жорсткі бої між українськими захисниками та російськими окупантами. Є й серйозні успіхи — ЗСУ продовжують контролювати Сєвєродонецьк, незважаючи на заяви російських політиків і пропагандистів.

Інформація надійшла від керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая в неділю, 29 травня, вранці.

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За інформацією чиновника, єдине, що досі перебуває під контролем російської армії у місті, – це готель "Мир". Його будівля розташовується на околиці Сєверодонецька, тож загарбникам вдалося дістатися до нього у п’ятницю, 27 травня. Втім, інших успіхів у супротивника немає — у глиб міста їм заважають просунутися українські військовослужбовці.

Тривають битви та на інших напрямках Луганщини. Як стверджує Гайдай, ЗСУ провели контрнаступну атаку в районі Тошківки, що дозволило їм вибити звідти ворога та закріпитися у населеному пункті.

Також відкинули російських окупантів і біля Попасної біля населеного пункту Комишуваха. Ворожим підрозділам довелося відступити щонайменше на два кілометри від попередніх позицій. Завдяки цьому траса "Лисичанськ-Бахмут" тепер є менш прострілюваною.

"Гуманітарні вантажі їдуть", — наголосив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому Сєверодонецьк залишається настільки важливою точкою для російської армії. До речі, не менш стратегічно "дорогим" це місто є і для українських воїнів, які захищають кожен метр рідної землі.

Крім цього ми писали, що, найімовірніше, на захоплення Сєвєродонецька армія росії може кинути більшість своїх сил.