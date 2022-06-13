ЗСУ на Донбасі звільнили три села: відео

На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не лише обороняються, а й поступово просуваються вперед

Українським захисникам на 110 день потужного протистояння російському ворогу вдалося звільнити три населених пункти у Донецькій області та посунути ділянку лінії фронту ще на 15 кілометрів.

Про це у понеділок, 13 червня, повідомили на сторінці Угруповання Об’єднаних сил.

"Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед", – зазначається в тексті публікації.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупаційна армія росії продовжує вести ракетний обстріл мирних українських міст. Зокрема, у понеділок від чергового бомбардування росіян постраждало місто Прилуки. Упродовж доби ворог випустив три ракети по Чернігівщині, в результаті чого постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту.

Також нагадаємо, що, поки російська армія посилює свої сили на півдні України, бійцям ЗСУ вдалося відбити кілька атак у східній частині нашої держави.