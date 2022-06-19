Промова на похороні Романа Ратушного зворушила до сліз: відео облетіло мережу

Захисника України в останню путь проводжали сотні киян

У суботу, 18 червня, у Києві провели в останню путь відомого громадського діяча та захисника України, який віддав життя за батьківщину Романа Ратушного. Тарас Ратушний, батько героя, видав проникливу промову на похороні.

Відео з промовою батька громадського діяча зворушило мережу. Тарас наприкінці своєї промови зазначив, що на українців чекає ще багато роботи, щоб побудувати кращу країну, але для початку треба зупинити російських окупантів.

"Ти не збудував будинок, але сформував громаду. Ти не посадив дерево, але відбив парк. Ти не залишив дітей, але ти не залишився без нащадків", — сказав убитий горем батько.

Промова Тараса Ратушного на похороні сина

Нагадаємо, Роман Ратушний загинув 9 червня під час виконання бойового завдання на Харківщині, на одному з гарячих напрямків. Активіст служив розвідником у 93-й механізованій бригаді. Тіло захисника вдалося забрати з фронту лише за кілька днів після його смерті. 16 червня жителі та гості столиці, стоячи на колінах з українськими прапорами, зустріли загиблого героя на Протасовому Яру, за збереження якого Ратушний боровся довгі роки.

Раніше повідомлялося, що на фронті героїчно загинув розвідник-шахіст.