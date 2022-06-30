Правозахисники розвіяли брехню росіян про склади НАТО та закритий торговий центр у Кременчуці

Роспропаганда не змогла вибілити дій своїх військових

Ракетний удар росіян по торговому центру у Кременчуці Полтавської області хочуть розслідувати як "потенційний військовий злочин".

Про це у четвер, 30 червня, повідомили в американській організації Human Rights Watch, яка розслідує порушення прав людини.

У заяві зазначається, що співробітники HRW оглянули місце вибухів у Кременчуці 28 і 29 червня і не знайшла свідчень того, що у торговому центрі зберігалися боєприпаси, як про це заявляли в російському Міноборони. Ба більше, усі очевидці, з якими спілкувалися правозахисники, стверджували, що ТЦ працював — що також суперечить заявам російських військових.

"Інцидент має бути розслідований як потенційний військовий злочин, а якщо цього не зробить російська влада, то це має зробити Міжнародний кримінальний суд та інші слідчі органи", — заявила старша наукова співробітниця HRW по Україні Юлія Горбунова.

Варто зазначити, що тема ракетного удару по Кременчуку, внаслідок чого під уламками торгового центру загинуло чимало людей, є однією з найгостріших протягом кількох останніх днів. Справжню причину теракту у кременчуцькому торговому центрі називав президент Володимир Зеленський. На його думку, головною метою росіян було знищення якнайбільшої кількості мирних українців.

При цьому російська влада усіма можливими способами намагається відбілити свою репутацію, стверджуючи, що в ТЦ "Амстор" нібито були склади зі зброєю НАТО, а потім, що він зовсім не експлуатувався. На останню брехню глави МЗС рф сергія лаврова в Україні відреагував нардеп і голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

Раніше "Телеграф" повідомляв останні дані про загиблих та поранених внаслідок терористичної атаки російської армії на Кременчук.