Життя в окупації. Бердянськ: пляжі без людей, всі чекають на прихід ЗСУ

Лінія фронту на Півдні України скоро ймовірно зміститься

Бердянськ Запорізької області хоч і страждає вже п’ятий місяць в окупації, але пам’ятає, що він — українське місто, люди там не згинаються під гнітом російських військових і чекають на прихід Збройних сил України.

Але у Бердянська зараз не найкращі часи: люди вже практично звикли до вибухів у порту, окупанти перекидають техніку, а про курортний сезон нема й мови. "Телеграф" зібрав останні фото та відео з місця подій.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у бік Бердянська почалося перекидання військової техніки окупантів, — судячи з усього, вони готуються до зміщення лінії фронту на тлі підготовки контрнаступу України.

У порту Бердянська тим часом видно щонайменше російський корабель.

Хоча бердянці живуть за понад 100 кілометрів углиб окупованої території, вони не втрачають надії на Перемогу України та чекають на звільнення:

Бердянськ на карті окупованих територій

Люди в Бердянську попри все вірять у звільнення

Окупації не зламати бердянців

Центр та пляжі Бердянська тим часом практично порожні, лише зрідка видно відпочиваючих, яких можна легко перерахувати на пальцях.

Натовпу відпочиваючих не спостерігається

Центр міста порожній та безлюдний

На популярних локаціях для фотосесії одиниці людей

Навіть у розпал дня відпочиваючих можна перерахувати на пальцях

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, що зараз відбувається у тимчасово окупованій Кирилівці.