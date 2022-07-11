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Життя в окупації. Бердянськ: пляжі без людей, всі чекають на прихід ЗСУ

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Бердянськ переживає не найкращі часи в окупації Новина оновлена 11 липня 2022, 07:55
Бердянськ переживає не найкращі часи в окупації

Лінія фронту на Півдні України скоро ймовірно зміститься

Бердянськ Запорізької області хоч і страждає вже п’ятий місяць в окупації, але пам’ятає, що він — українське місто, люди там не згинаються під гнітом російських військових і чекають на прихід Збройних сил України.

Але у Бердянська зараз не найкращі часи: люди вже практично звикли до вибухів у порту, окупанти перекидають техніку, а про курортний сезон нема й мови. "Телеграф" зібрав останні фото та відео з місця подій.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у бік Бердянська почалося перекидання військової техніки окупантів, — судячи з усього, вони готуються до зміщення лінії фронту на тлі підготовки контрнаступу України.

У порту Бердянська тим часом видно щонайменше російський корабель.

Хоча бердянці живуть за понад 100 кілометрів углиб окупованої території, вони не втрачають надії на Перемогу України та чекають на звільнення:

Бердянськ на карті окупованих територій
Бердянськ на карті окупованих територій
Бердянськ Україна
Люди в Бердянську попри все вірять у звільнення
Бердянськ в окупації пляжі липень 2022
Окупації не зламати бердянців

Центр та пляжі Бердянська тим часом практично порожні, лише зрідка видно відпочиваючих, яких можна легко перерахувати на пальцях.

Бердянськ в окупації пляжі липень 2022
Натовпу відпочиваючих не спостерігається
Бердянськ в окупації пляжі липень 2022
Центр міста порожній та безлюдний
Бердянськ в окупації пляжі липень 2022
На популярних локаціях для фотосесії одиниці людей
Бердянськ в окупації пляжі липень 2022
Навіть у розпал дня відпочиваючих можна перерахувати на пальцях

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, що зараз відбувається у тимчасово окупованій Кирилівці.

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#Бердянськ #Окупація