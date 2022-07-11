Життя в окупації. Бердянськ: пляжі без людей, всі чекають на прихід ЗСУ
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Лінія фронту на Півдні України скоро ймовірно зміститься
Бердянськ Запорізької області хоч і страждає вже п’ятий місяць в окупації, але пам’ятає, що він — українське місто, люди там не згинаються під гнітом російських військових і чекають на прихід Збройних сил України.
Але у Бердянська зараз не найкращі часи: люди вже практично звикли до вибухів у порту, окупанти перекидають техніку, а про курортний сезон нема й мови. "Телеграф" зібрав останні фото та відео з місця подій.
За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у бік Бердянська почалося перекидання військової техніки окупантів, — судячи з усього, вони готуються до зміщення лінії фронту на тлі підготовки контрнаступу України.
У порту Бердянська тим часом видно щонайменше російський корабель.
Хоча бердянці живуть за понад 100 кілометрів углиб окупованої території, вони не втрачають надії на Перемогу України та чекають на звільнення:
Центр та пляжі Бердянська тим часом практично порожні, лише зрідка видно відпочиваючих, яких можна легко перерахувати на пальцях.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, що зараз відбувається у тимчасово окупованій Кирилівці.