Життя в окупації. Маріуполь: свавілля поліцаїв та повна відсутність медицини у місті

Інфраструктуру зруйнованого міста відновити у повному обсязі за кілька місяців точно не вдасться

Російські війська окупували українське місто Маріуполь, перед тим розбивши його вщент та знищивши майже всю інфраструктуру. Постачання тепла, води, електрики у місті відбувається з дуже величезними перебоями, попри обіцянки окупантів "все відбудувати".

Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який був змушений залишити місто через прихід туди росіян, відновити зруйновану інфраструктуру в місті до початку опалювального сезону не вийде.

"Відновлення інфраструктури міста до зими неможливо. Технічно. Так, частина районів буде мати погану, але воду. Проблемну, але електрику. Однак відновлення газопостачання та теплопостачання неможливо. Попри заспокійливі обіцянки окупантів", — зазначив він.

За словами радника міського голови, на цей час у Маріуполі майже повністю зупинена медична система — спеціалісти виїхали з окупованого міста, обладнання було знищене внаслідок обстрілів ворожої армії.

Про безпеку у місті також не йдеться — місцева "поліція" лише наживається на людях, а не оберігає їх.

Саме тому він закликає тих українців, які залишилися у місті, терміново виїжджати. Для цього, каже Андрющенко, можна скористатися евакуаційними коридорами до Запоріжжя.

"Контрнаступ. Він вже йде на півдні. До того ж зброя наших партнерів дістає вже глибоко в тил ворога. А ви зараз саме тил ворога. Ви бачите, як окупанти розміщують склади, бази та казарми серед ваших будівель. Все це — мішень. А ви — поруч, тому що ви живий щит для росіян", — зазначив радник мера, попередивши про небезпеку.

Андрющенко також додав, що російські окупанти планують восени розпочати мобілізацію чоловіків, при чому всіх без винятку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому Бердянську Запорізької області люди протистоять російським окупантам і чекають на прихід Збройних сил України.