Із кулаками треба було виходити? Мер Нової Каховки розповів, як почалася окупація

У Новій Каховці до війни були 45 тисяч мешканців та стратегічне підприємство, яке було метою росіян

Нова Каховка — невелике місто на півдні України, захоплене окупантами ще в перші години вторгнення. Мер міста Володимир Коваленко залишив його лише через п’ять місяців після початку окупації. Він згадує, що на Каховській ГЕС вже об 11-й ранку 24 лютого знаходилися російські війська — це місце було одним із ключових для окупантів, адже через неї подавалася вода на Крим.

Очільник міста працювати не припиняв, і своїми спогадами про початок вторгнення поділився з "Українською правдою". Коваленко зазначає, що виїжджати не думав, люди мали безліч проблем — від людей "на підвалі" до нестачі хліба. Його тримало очікування українських військових, згадує міський голова.

"Я усвідомлював, що на мене дивляться з усіх боків, і що більше цим нема кому займатися, — розповідає Коваленко, — Я навіть на одній із нарад сказав: це відколи втекти є героїчним вчинком, а залишитися з громадою, яка 20 років тобі довіряє, і працювати за законами України вважається ледь не елементом зради?" Але з кожним днем ситуація гіршала і він розумів, що його впливу може стати недостатньо.

Перші дні вторгнення у Новій Каховці

Як саме ворогові вдалося за п’ять годин захопити Каховську ГЕС, а вже за кілька днів заповнити всю Нову Каховку мер не може відповісти. Коваленко зазначає, що зрозуміти йому це так і не вдалося і це питання — державного рівня. Він розповів, що у місті був батальйон тероборони і 24 лютого вранці до нього звернулися з проханням їхати до Херсона – зброї не було. Однією з двох машин вдалося прорватися, але вони повернулися з порожніми руками. "На третій день кореспонденти запитали мене: "А чому ви не захищалися?" Люди добрі, ситуація була така, що хіба з кулаками вийти!", — Згадує Коваленко.

Не було військових і на Каховській ГЕС. Навіть у 2014 році її охороняв батальйон із Житомира, а у 2022 — ні. Мер розповідає, що 24-го увечері в місті нікого з силовиків не було, Коваленко об’їхав усі приміщення — нікого не знайшов, а двері були відчинені. Єдиний, кого він бачив у день вторгнення, — голова СБУ по місту.

Вода у Крим

Один із окупантів хвалився, що вода пішла внаслідок підриву. Але саме вибух не вирішував нічого – він лише пошкодив механізм, повідомив Коваленко. За кілька місяців стало відомо, що на мотузках спустили дві міни, повноцінно воду пустили пізніше.

Примус до співпраці

Умовити Коваленка співпрацювати з окупантами намагалися близько п’яти разів. У перший день вторгнення окупанти викликали його на ГЕС через директора та вимагали відходу співробітників. Вдалося домовитись про роботу персоналу. Того ж дня біля електростанції розстріляли авто з цивільними — мер став частково свідком того, що сталося, а його водій бачив сам розстріл.

Росіяни намагалися змусити працювати спільно, але міськвлада вийшла з міськради 26 лютого. Найважчим періодом стала спроба окупантів змусити Коваленка звернутися до населення. Він у відповідь запропонував їм його розстріляти.

Вбивства цивільних та "підвал"

Незгодних та колишніх військових забирали "на підвал". Головний інженер водоканалу опинився там після того, як замінив чистий шланг на каналізаційний там, де окупанти набирали воду. Директор однієї зі шкіл, який згодом перейшов на бік ворога, провів у підвалі 17 днів і намагався вчинити там самогубство.

Більшість людей випускали після, у різному фізичному стані. Частина залишилася там, а доля журналіста та ветерана АТО Сергія Ципіги невідома. Зафіксовано також випадки вбивства мирних громадян – жінки, яка йшла за козою, водія водоканалу.

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Нагадаємо — жителі Нової Каховки неодноразово виходили на мітинги проти окупантів, але росіяни відкривали вогонь по мирним українцям. Зараз у місті досить голосно – за складами російських загарбників працює українська артилерія.