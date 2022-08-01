Нас 5 місяців атакують: голова ОВА оцінив ймовірність захоплення Запоріжжя

Звільнити від окупації Запорізьку область важливо до початку опалювального сезону

Запорізька область — одна з тих, де велика територія захоплена окупантами. Область на південному сході України в частковій окупації з початку вторгнення та росіяни вже хочуть провести там свій псевдореферендум за входження до складу росії.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух прокоментував "Укрінформу" бажання російських колаборантів. Він зазначив, що вважає такі заяви — частиною пропаганди, спрямованої на внутрішній ринок рф.

Старух нагадав, що подібні процедури не передбачені навіть російським законодавством: "росія – це в’язниця. Які референдуми можуть бути у в’язниці? Наша територія – це Україна, тому референдуми тут можуть проводити лише українська влада".

"Сотні кілометрів окопів"

Глава ОВА також оцінив можливість атаки у бік Запоріжжя з боку росіян. Він нагадав, що оборону українські військові тримають п’ять місяців. Ще у березні разом із військовим командуванням було вибудовано модель оборони для зупинки ворога на підступах до Запоріжжя. Мета – щоб до міста не долітали засоби поразки – така лінія, щоб до міста не дострілювали з гармат та реактивних систем залпового вогню.

Для ймовірної відсічі окупанта риють окопи, будують опорні пункти: "Це сотні кілометрів окопів. Нам допомагали у їхньому будівництві всі українські регіони", — розповідає Старух.

Критичні точки для деокупації області

Старий сподівається, що позбутися російського гніту в області вдасться до кінця року. Він розповів, що є важливі реперні точки – старт навчального процесу та початок опалювального сезону. Перше вересня важливо розуміти, як організувати освітній процес для дітей. Другий момент — щодо області немає газопостачання: у Бердянську, Мелітопольському та Василівському районах і без деокупації важко буде налагодити опалення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними Генштабу ЗСУ на Запорізький напрямок, окупанти перекинули частину військ з боку Слов’янська. Продовжується перегрупування військ росії. Але окупантам не живеться спокійно — у Мелітополі 31 липня пролунав вибух у районі аеродрому.