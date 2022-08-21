Ранок у Горлівці розпочався з детонації ворожого складу: вражаюче відео

Вибухи перебудили багатьох місцевих мешканців

Не встиг влягтися дим від потужної "бавовни" в Амвросіївці під Донецьком, як на повітря злетів черговий склад російських окупантів — цього разу в тимчасово окупованій Горлівці. На місці інциденту палає велика пожежа, яка добре проглядається з різних районів міста, також чути характерні гучні "бахи".

Відеозаписи з місця детонації розмістили у Telegram-каналі "Типовий Донецьк". Варто зазначити, що перше відео з’явилося близько половини шостої ранку, але, судячи з сили пожежі і досить частих вибухів, склад горить уже тривалий час.

Над місцем розташування військового об’єкта росіян піднімається характерний чорний дим, який іноді супроводжується яскравішими спалахами вогню — коли черговий боєприпас злітає в повітря.

Місцеві жителі, до речі, бадьоро фіксують події на камеру, навіть не намагаючись ховатися в укриттях.

Наскільки великих збитків було завдано російському складу в Горлівці, наразі невідомо. Також немає інформації про постраждалих або жертв.

Горлівка на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на тимчасово окупованих росією територіях останніми днями відбувається справжній хіт-парад "бавовни". Лише напередодні вибухи пролунали в Севастополі, а також низці інших населених пунктів Кримського півострова.