Вікенд у Вінниці: що можна побачити в найкомфортнішому місті України (фото)

Вінницю визнавали найкомфортнішим містом країни багато разів

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну багато українців можуть лише мріяти про повноцінну відпустку, проте "перезарядити батарейки" іноді просто необхідно. Коли повноцінні "канікули" неможливі, можна вирушити у подорож на вихідні. Одним із чудових місць для подібного відпочинку є Вінниця.

"Телеграф" зібрав цікаві місця у місті, які можна відвідати за один вікенд, передає РБК-Україна. В останні роки Вінниця неодноразово очолювала рейтинги міст України.

Вінниця – адміністративний центр області, розташований у центральній частині України. У місті мешкає трохи більше 370 тисяч людей. Під час війни з рф місто стало одним з великих центрів прийому переселенців з регіонів, де продовжуються активні бойові дії.

У 2021 році за результатами щорічного сьомого муніципального опитування Вінниця всьоме поспіль очолила рейтинг найкомфортніших міст для життя в Україні. Обласний центр славиться упорядкованими громадськими зонами, зручним транспортом, доглянутими пам’ятками архітектури.

Аеропрогулянка Вінницею

Що подивитися у Вінниці. Найцікавіші пам’ятки історії

Водонапірна башта (каланча)

Оригінальна цегляна будівля з годинником знаходиться в самому центрі міста. Візитна картка Вінниці збудована у 1912 році за проєктом архітектора Григорія Артинова. Пам’ятник головному архітектору міста на початку минулого століття встановлено у сквері поряд із вежею.

Водонапірна башта (каланча)

Водонапірну каланчу у Вінниці збудували в 1912 році

Вінницькі мури

Комплекс оборонних та храмових споруд XVII століття у Вінниці. Складається з будівель та стін єзуїтського монастиря, єзуїтського костелу, колегіуму та конвікту (гуртожитку), а також домініканського монастиря та домініканського костелу.

Вінницькі мури

Краєзнавчий музей

Обласний краєзнавчий музей у місті Вінниця, зібрання матеріалів та документів з історії, етнографії та культури східного Поділля. З 1929 року музей займає будівлю, яка є частиною пам’ятника національного значення "Вінницькі мури". Найвідомішим експонатом тут є скелет мамонта.

Скелет мамонта у Вінниці.

Спасо-Преображенський собор

Знаходиться у будівлі колишнього домініканського костелу в історико-архітектурному комплексі "Вінницькі мури". Головний православний храм у Вінниці, з грудня 2018 року, кафедральний собор Вінницької та Барської єпархії Православної церкви України.

Спасо-Преображенський собор у Вінниці

Музей-садиба Пирогова

Музей, в якому зібрано експонати, що розповідають про життя видатного хірурга, вченого та педагога Миколи Івановича Пирогова.

Музей-садиба Пирогова

Музей ретро-техніки "Автомотовелофототелерадіо"

У музеї представлено понад 100 експонатів, зібраних за 35 років: автомобілі, мотоцикли, велосипеди, патефони, телевізори, фотоапарати, радіоприймачі та ін.

Додамо, що українські міста з початку повномасштабного вторгнення рф зазнають варварських ракетних обстрілів, тому перебуваючи на відпочинку в громадських місцях не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Нагадаємо, у липні росія вдарила по Вінниці, вбивши понад 20 осіб. Кореспондент "Телеграфа" побував на місці трагедії й зробив відео та фоторепортаж, як виглядало місце удару через день після атаки.