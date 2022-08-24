Уикенд в Виннице: что посмотреть в самом комфортном городе Украины (фото)

Винницу признавали самым комфортным городом страны много раз

Во время полномасштабного вторжения рф в Украину многие украинцы могут только мечтать о полноценном отпуске, однако "перезарядить батарейки" иногда просто необходимо. Когда полноценные "каникулы" невозможны, можно отправится в путешествие на выходные. Одним из прекрасных мест для подобного отдыха является Винница.

"Телеграф" собрал интересные места в городе, которые можно посетить за один уикенд, передает РБК-Украина. В последние годы Винница не раз возглавляла рейтинги городов Украины.

Винница — административный центр области, расположенный в центральной части Украины. В городе проживает чуть больше 370 тысяч людей. Во время войны с рф город стал одним из крупных центров приема переселенцев из регионов, где продолжаются активные боевые действия.

В 2021 году по результатам ежегодного седьмого муниципального опроса Винница в седьмой раз подряд возглавила рейтинг самых комфортных городов для жизни в Украине. Областной центр славится благоустроенными общественными зонами, удобным транспортом, ухоженными памятниками архитектуры.

Аэропрогулка по Виннице

Что посмотреть в Виннице. Самые интересные памятники истории

Водонапорная башня (каланча)

Оригинальное кирпичное здание с часами находится в самом центре города. Визитная карточка Винницы построена в 1912 году по проекту архитектора Григория Артынова. Памятник главному архитектору города в начале прошлого века установлен в сквере рядом с башней.

Водонапорная башня (каланча)

Водонапорную каланчу в Виннице построили в 1912 году

Винницкие муры

Комплекс оборонных и храмовых сооружений XVII века в Виннице. Состоит из зданий и стен иезуитского монастыря, иезуитских костёла, коллегиума и конвикта (общежития), а также доминиканского монастыря и доминиканского костёла.

Винницкие муры

Краеведческий музей

Областной краеведческий музей в городе Винница, собрание материалов и документов по истории, этнографии и культуре восточного Подолья. С 1929 года музей занимает здание, являющееся частью памятника национального значения "Винницкие муры". Самым знаменитым экспонатом здесь является скелет мамонта.

Скелет мамонта в Виннице

Спасо-Преображенский собор

Находится в здании бывшего доминиканского костела в историко-архитектурном комплексе "Винницкие муры". Главный православный храм в Виннице, с декабря 2018 года кафедральный собор Винницкой и Барской епархии Православной церкви Украины.

Спасо-Преображенский собор в Виннице

Музей-усадьба Пирогова

Музей, в котором собраны экспонаты, повествующие о жизни выдающегося хирурга, учёного и педагога Николая Ивановича Пирогова.

Музей-усадьба Пирогова

Музей ретро-техники "Автомотовелофототелерадио"

В музее представлено более 100 экспонатов, собранных за 35 лет: автомобили, мотоциклы, велосипеды, патефоны, телевизоры, фотоаппараты, радиоприемники и др.

Добавим, что украинские города с начала полномасштабного вторжения рф подвергаются варварским ракетным обстрелам, поэтому находясь на отдыхе в публичных местах не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Напомним, в июле россия ударила по Виннице, убив больше 20-и человек. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте трагедии и сделал видео и фоторепортаж, как выглядело место удара спустя день после атаки.