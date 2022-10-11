росія гатить по будинках та ТЕС, у містах України перебої зі світлом та водою (оновлюється)

У Запоріжжі росіяни влучили в автосалон, школу, лікарню та будинки

У вівторок зранку росіяни продовжили масово обстрілювати українські міста з ракет та іранських дронів-камікадзе. Вчорашні атаки привезли до руйнувань та жертв серед цивільних у центрі Києва, а також до зникнення електрики та водопостачання у багатьох регіонах, оскільки українська енергетична система була перевантаженою.

11 жовтня були нові удари по Запоріжжю, Вінницькій області та Львову. Над Кривим Рогом було чути вибух — ППО збили ракету, збили "ворожу ціль" і на Рівненщині, вибухи лунали ще у Хмельницькій та Одеській областях.

Під ударом опинилася Ладижинська ТЕС у Вінницькій області, було пошкоджено енергетичне обладнання. Вранці росіяни випустили 12 ракет С-300 по Запоріжжю, загинула одна людина. Дві ракети влучили в автосалон, інші ракети вразили школу та амбулаторію, зачепило житлові будинки.

Всю ніч росіяни били по Дніпропетровщині "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та іншою важкою артилерією. Вдень також лунали вибухи у Львові вибухи, у місті проблеми з електропостачанням. За даними голови ОВА Максима Козицького, поцілили у об’єкт енергетики в області.

Розповідаємо, що відомо про удари росіян на цей момент:

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14:11 — росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської обл. Рада оборони області повідомила, що руйнування — серйозні. Багато населених пунктів залишилися без світла.

росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі

14:00 — Ладижинська ТЕС на Вінничині зазнала повторного удару, коли там працювали рятувальники. 6 осіб постраждали. Знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.

13:55 — киян просять обмежити планові відвідування медзакладів, аби не наражати себе на небезпеку. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються.

13:52 — сьогодні сили ППО збили 18 крилатих ракет, 8 дронів-камікадзе на півдні та 3 безпілотники, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

13:27 — У Львові внаслідок ракетного удару травмовано одну людину (стан середньої важкості), заявив мер Львова Андрій Садовий. Голова міста також попросив містян зробити невеликий запас води. Третина міста без світла