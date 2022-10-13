Помер мер міста, який фігурував у справі про корупцію

Через тиждень йому мало виповнитися 66 років

Від важкої хвороби помер міський голова Обухова Київської області Олександр Левченко на 65 році життя. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі. За його словами, це величезна втрата для громади та всієї Київщини. 20 жовтня Левченко могло б виповнитися 66 років.

Слід зазначити, що померлий мер перед повномасштабним вторгненням росії в Україну фігурував у справі навколо ЖБК "Кальміус", де під виглядом реалізації державних соціальних програм із забезпечення житлом учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб зловмисники вивели із власності громади Обухова один гектар землі. Це призвело до збитків громади в понад 4 млрд гривень.

Тоді слідчими Головного управління Служби Безпеки України було встановлено, що механізм організували Олександр Левченко з керівником земельного відділу міськради Цельорою та іншими чиновниками. Голову Обухова та його спільників звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем за ст. 191 ККУ. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Ця справа так і не була доведена до завершення.

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