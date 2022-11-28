З Нової Каховки тікають зрадники: чим місто важливе для звільнення півдня України (карта)

Нова Каховка все ще під окупацією росіянами

Російські окупанти вивезли із Нової Каховки всіх активних колаборантів. Місто, захоплене в перші години вторгнення через своє стратегічне значення, очистилося не тільки від представників "адміністрації" ворога.

Як повідомляє Центр національного опору, місто залишили і ті, хто брав участь у рейдах проти місцевого населення спільно з росіянами, був причетний до залякувань та примусів до співпраці. Дані повідомили місцеві підпільники.

"Всі активні зрадники залишили місто, тому що відчувають, що його звільнення — це справа часу", — наголошується в повідомленні. Опубліковано і заклик до інших місцевих жителів залишити місто, доки ВСУ його не деокупують.

Нова Каховка на карті

Зазначимо, що Нова Каховка має важливе значення — саме тут є Каховська ГЕС, від якої залежить подача води до Криму. Частину експертів ще кілька місяців тому називали населений пункт ключовим для деокупації півдня. Тут перетинаються ключові дороги між областями України та контроль над Новою Каховкою міг би завадити ворогові обстрілювати Криворізький напрямок. У місті справді було багато окупантів, які влаштовували там склади зброї та техніки, але вони довго не зберігалися. Іншим ключовим містом для настання ЗСУ називали Сватове.