На фронті загинув історик-учасник Євромайдану: в мережі оплакують героя

У мирному житті чоловік займався відновленням пам'ятників, адже вмів працювати із каменем

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів і доньок через повномасштабну війну з росією. Після новин про загибель волонтера і колишнього телеведучого з Одещини трагічні звістки отримала й Черкащина — не стало місцевого тесляра й каменяра Олега Собченка. Чоловік був знайомий багатьом, завдяки своєму вкладу в історичний спадок держави, адже він працював над відновленням пам'ятників полеглим захисникам столітньої давнини.

Про загибель ще одного героя повідомили на Facebook-сторінці Національного військово-історичного музею. Слід зазначити, що Олег Собченко неодноразово передавав музею різноманітні експонати, які згодом використовували у експозиціях, зокрема про сучасну війну.

Уродженець Корсуня-Шевченківського вже багато років пов'язаний із російсько-українським протистоянням. Спочатку він працював над відновленням могил солдатів армії Української Народної Республіки, а також меморіалів. У часи Революції Гідності був активним учасником протестів у Черкасах, де отримав чисельні травми під час сутичок із правоохоронцями.

Олег Собченко допомагав відновлювати пам'ятники

Собченко у цивільному житті

Із 2014 по 2016 рр. чоловік воював на Донбасі у складі добровольчих батальйонів. Не лишився він осторонь захисту Батьківщини і під час повномасштабного вторгнення — став одним із бійців 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, яка героїчно захищала підступи до Києва під Мотижиним. Наприкінці 2022-го, 4 грудня, Олег Собченко встиг відсвяткувати своє 49-річчя. А от до ювілейного дня народження йому дожити не судилося — через важке поранення на фронті герой повернувся додому "на щиті".

Олег Собченко

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