"Переступити через будь-що, цінності відсутні": заслужена освітянка України розповіла, як нардеп Войцехівський продовжує "царювати" в Золотоноші та звільняти опонентів

Любов Денисюк поділилась скандальними подробицями її зміщення з посади директора гімназії, розправа сталася за вказівкою одіозного "слуги народу"

Звільнення директора Золотоніської гімназії імені Скляренка (Черкаська область) Любові Денисюк відбувалось під шаленим тиском та за безпосередньою вказівкою народного депутата від "Слуг народу" Віталія Войцехівського, який фактично продовжує впливати на кадрові та інші питання у Золотоноші.

Про це Любов Денисюк повідомила у коментарі журналістам, аналізуючи кадрові рішення у місті та кулуарний вплив народного обранця.

Нагадаємо, зміщення Людмили Денисюк з посади директора освітнього закладу навесні минулого року спровокувало гучний скандал у місті, а на захист авторитетної заслуженої освітянки стали колектив, батьки учнів, колишні випускники та жителі Золотоноші.

"Зараз я в освітній сфері не працюю ніде. Як Заслужений працівник освіти України я безробітна. Вони мені навіть не дали допрацювати рік до пенсії. Хай це буде на їхній совісті. У мене зараз дуже хворий тато (на онкологію), і практично я живу з ним у його домі недалеко від Золотоноші. Після епопеї зі звільнення мені знадобилося місяці два-три, щоб відновитися. Потім прооперували батька, і зараз я за ним доглядаю. Депутатську свою роботу і обов'язки я виконую (Любов Денисюк є депутатом міськради від ВО "Черкащани", — Ред.), ходжу на сесії і не даю їм спокійно дерибанити", — зазначила вона.

За словами пані Денисюк, її звільнювали під неймовірним адміністративним та навіть фізичним тиском, "коли пхають пігулки, щоб збити тиск крові, і щоб я написала заяву на звільнення".

"Це не просто тиск, а якесь знущання. У мене була можливість позиватися до суду, тому що я звільнена з низкою грубих порушень. Вони (ініціатори звільнення, — Ред.) у мене навіть не взяли пояснювальної, це все було зроблено за одну ніч з моральним та фізичним тиском. Вони бачили, у якому я стані, все це так робилось, знаєте, поспіхом. Але від позову я відмовилась, тому що у нас — різні цінності. Я не хотіла повертатися та бути частиною усього цього "бордельєро". Войцехівський буквально сидить у кабінеті (мера Золотоноші, — Ред.), і він не просто керує містом, він смикає всі ниточки", — каже Любов Денисюк, порівнюючи події у місті та ситуацію з її звільненням з методами фашистської Німеччини.

"Щодо мого звільнення, то все було зроблено за його вказівкою. Мене "добивали" три жінки — секретар міської ради, начальниця відділу освіти і помічниця народного депутата. Війна оголила всі нерви, і у людей в суспільстві є зараз дуже великий запит на справедливість. І інколи треба відійти, щоб не ототожнювати себе з чимось брудним. Моя ситуація була така: мені треба було відійти, я не хочу себе ототожнювати з командою Войцехівського. Адже якщо людей використовують як ресурс і змушують грати за своїми правилами, — це некрасиво, цінності у таких людей відсутні взагалі… Уявіть рівень деградації! І це люди, наші політики (це ж політик-законодавець, законотворець), так себе поводять! Вони можуть переступити через будь-що, а потім вони з трибун говорять про якісь цінності. Я живий приклад — у них цінності відсутні. Там — не така мотивація. Ми не змінимо країну, якщо не змінимо підходи. Якщо людей не цінять, то це прийоми росії, яка проти нас пішла війною. Такі ж методи у росіян. Ми воюємо з росією, а з людьми своїми поводимося абсолютно аналогічно. Тому перемога України у війні буде ще пів роботи", — резюмує Любов Денисюк.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, який ще кримінал залишив по собі в Золотоноші нардеп Войцехівський.

Крім того, нещодавно було оприлюднене гучне журналістське розслідування про розкрадання гуманітарної допомоги на Черкащині та у якому теж фігурувало прізвище Войцехівського.

Також інші медіа повідомляли, як підлеглі нардепа Войцехівського приватизовували міську газету, а після того домоглися її фінансування за рахунок бюджету міста.

При цьому стало відомо, що через низку скандалів та підозр у колаборанстві нардепа Войцехівського можуть виключити з провладної політсили.