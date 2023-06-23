У Луцьку є незвичайний будинок із химерами

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У Луцьку дім місцевого архітектора Миколи Голованя дивує своїми незвичними скульптурами. Всього їх близько 500. Витвір мистецтва був створений місцевим скульптором самотужки.

Скульптури виготовлені з каменю та зеленого пісковика

Розташований він на території державного заповідника "Старий Луцьк" на березі річки Стир. У часи радянської влади родина скульптора втратила своє житло, що стало причиною пошуку нового помешкання. Микола мріяв про власний будинок, де буде творча атмосфера і постійне натхнення. Він не покидав мистецьку діяльність, працюючи на благо рідного міста близько 20 років. Як знак вдячності скульптор випросив у місцевої влади клаптик землі для забудови власного житла. Отримав ділянку Микола на нинішньому заповіднику, де в 1980-тих роках було болото. Розробив проект будинку волинський архітектор Ростислав Георгійович Метельницький, а решту будівництва і оформлення Микола Головань розпочав створювати власними руками.

Дім Миколи Голованя часто називають будинком з химерами, хоча сам митець признавався, що йому це не подобається. І справді, скульптури в будинку не схожі на химер. Сама споруда нагадує середньовічний замок з рисами готики й бароко. Витвори прикрашають стіни, дах, подвір’я. Виготовляє їх скульптор здебільшого з каменю та зеленого пісковика.

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