У Луцьку є незвичайний будинок із химерами
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"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати
У Луцьку дім місцевого архітектора Миколи Голованя дивує своїми незвичними скульптурами. Всього їх близько 500. Витвір мистецтва був створений місцевим скульптором самотужки.
Розташований він на території державного заповідника "Старий Луцьк" на березі річки Стир. У часи радянської влади родина скульптора втратила своє житло, що стало причиною пошуку нового помешкання. Микола мріяв про власний будинок, де буде творча атмосфера і постійне натхнення. Він не покидав мистецьку діяльність, працюючи на благо рідного міста близько 20 років. Як знак вдячності скульптор випросив у місцевої влади клаптик землі для забудови власного житла. Отримав ділянку Микола на нинішньому заповіднику, де в 1980-тих роках було болото. Розробив проект будинку волинський архітектор Ростислав Георгійович Метельницький, а решту будівництва і оформлення Микола Головань розпочав створювати власними руками.
Дім Миколи Голованя часто називають будинком з химерами, хоча сам митець признавався, що йому це не подобається. І справді, скульптури в будинку не схожі на химер. Сама споруда нагадує середньовічний замок з рисами готики й бароко. Витвори прикрашають стіни, дах, подвір’я. Виготовляє їх скульптор здебільшого з каменю та зеленого пісковика.
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