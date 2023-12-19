Понівечив та викинув фото: на Вінничині чоловік скоїв наругу над могилами захисників (фото)

35-річному затриманому загрожує 5 років позбавлення волі

У Вінницькій області на одному з кладовищ чоловік пошкодив фоторамки та забрав фото чотирьох захисників. Подія трапилась в селі Новоживотів.

За номером 102 зателефонував житель Оратівської громади та повідомив про злочин. Про це розповіли в поліції.

Правоохоронці розшукали свідків, які бачили чоловіка, що скоїв наругу над могилами полеглих героїв. Пізніше оперативники затримали зловмисника в сусідньому селі, де він проживав.

Ним виявився 35-річний чоловік, який раніше притягувався до відповідальності за крадіжки. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вранці 18 грудня він зайшов на територію кладовища, поламав рамки на могилах, забрав фото і потім викинув.

Слідчими поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Рівненщині невідомі двічі понівечили могилу героя та зняли прапор України. Поліція відкрила кримінальне провадження.