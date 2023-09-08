Образа та приниження військових: в Україні вигадали спосіб боротися з цим

В Україні хочуть посилити правовий захист військовослужбовців

На тлі скандалів, що прогриміли в Україні через публічну образу і приниження військових, у Верховній Раді України пропонують внести зміну до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо питання захисту військовослужбовців. Таким чином, кривдників пропонують карати штрафом.

Відповідний проект закону було оприлюднено на сайті Верховної Ради. Ініціатором проекту став член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки та представник президента у парламенті Федір Вениславський.

"Метою та завданням прийняття цього законопроекту є посилення правового захисту військовослужбовців шляхом встановлення юридичної відповідальності громадян за прояв таких негативних явищ, як злісна непокора, образа, приставання у відносинах з військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань, перешкоджання реалізації ними своїх прав та свобод, а також запобігання таким негативним явищам у суспільстві", — йдеться в пояснювальній записці.

За виявлену неповагу до військового громадян пропонують карати штрафом, розмір якого становитиме від 3400 до 5100 гривень та адміністративним арештом до 15 діб. Водночас цих осіб пропонують залучати до громадських робіт терміном від 50 до 60 годин, при цьому з відрахуванням 20% заробітку або громадсько-корисних робіт терміном від 240 до 360 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що полтавський фітнес-тренер образив військового та плюнув у нього у присутності перехожих людей. При цьому своїми фразами кривдник провокував конфлікт та колег військового.