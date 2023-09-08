Оскорбление и унижение военных: в Украине придумали способ бороться с этим

В Украине хотят усилить правовую защиту военнослужащих

На фоне прогремевших в Украине скандалов из-за публичного оскорбления и унижения военных, в Верховной Раде Украины предлагают внести изменение в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно вопрос защиты военнослужащих. Таким образом, обидчиков предлагают наказывать штрафом.

Соответствующий проект закона был обнародован на сайте Верховной Рады. Инициатором проекта стал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

"Целью и задачей принятия этого законопроекта является усиление правового защиты военнослужащих путем установления юридической ответственности граждан за проявление таких негативных явлений, как злобное неповиновение, оскорбление, приставание в отношениях с военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, препятствование реализации ими своих прав и свобод, а также предотвращение таких негативных явлений в обществе", — говорится в пояснительной записке.

За проявленное неуважение к военному граждан предлагают наказывать штрафом, размер которого будет составлять от 3400 до 5100 гривен и административным арестом до 15 суток. Вместе с тем этих лиц предлагают привлекать к общественным работам на срок от 50 до 60 часов, при этом с отчислением 20% заработка или общественно-полезных работ на срок от 240 до 360 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полтавский фитнес-тренер оскорбил военного и плюнул в него в присутствии прохожих людей. При этом своими фразами обидчик провоцировал на конфликт и коллег военного.