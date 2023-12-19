Схема, в яку "влипла" жінка доволі поширена

В Тернопільській області жителька Борщівської громади, потрапила на гачок до аферистів, які шляхом обману видурили в неї 250 тисяч гривень і зникли. Жінка деякий час листувалась з незнайомцем, котрий вдавав з себе іноземця.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області. Чоловік пообіцяв надіслати їй посилку з цінними речами, але попросив оплатити доставку. Які саме мали бути подарунки, не вказується. Потерпіла погодилась.

Пізніше до неї зателефонував кур’єр і сказав, що потрібно оплатити не лише за доставку, а й митні збори. За чотири дні зловмисники видурили у жінки майже 250 тисяч гривень.

Наразі рoзпoчaтo кримiнaльне прoвaдження зa ч. 1 ст. 190 Кримiнaльнoгo кoдексу Укрaїни (шaхрaйствo). Пoлiцiянти прoвoдять oперaтивнo-рoзшукoвi зaхoди для рoзкриття злoчину.

Схема шахрайства, у яку потрапила жителька Борщівщини, доволі поширена. Тому правоохоронці вкотре радять жителям області не довіряти незнайомцям і не вестися на їхні пропозиції.

Не вступайте в довірливу розмову, листування з невідомими особами в мережі;

Ігноруйте зайві запити на переписку від незнайомців;

В жодному разі не перераховуйте їм гроші.

Раніше телеграф писав, як не потрапити на вудку шахраїв при пошуках роботи та як можна розпізнати обман у мережі.