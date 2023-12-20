Військові почекають: чому у Полтаві призупинили перейменування вулиць

Мають ухвалити новий алгоритм дій

В Україні триває декомунізація, в різних областях нашої країни вже встигли перейменувати безліч вулиць, у тому числі на честь військових. Втім, у Полтаві тимчасово припинили цей процес.

Про це повідомила Полтавська хвиля з посиланням на коментар пресслужби міської ради. Причиною призупинення процесу перейменування стало те, що в місті планують створити Програму героїзації, у якій пропишуть процедуру та алгоритм дій.

Зазначається, що до комісії з питань перейменувань громади надійшла пропозиція щодо призупинення процесу перейменувань вулиць та інших топонімів на честь військових. Натомість як сказали в міській раді, пропонується повернутися до перейменувань після розгляду можливостей створення Програми героїзації. Бо станом на зараз не всі мають змогу подати відповідні подання.

У Полтавській громаді минулого року почали розглядати питання перейменування вулиць. Вже у березні затвердили нові назви вулиць, а в травні 2023 року змінили назви для майже сотні вулиць. Загалом в цьому регіоні планують перейменувати близько п’яти сотень вулиць.

Раніше "Телеграф" писав, що мешканці Первомайська на Миколаївщині проголосували за нову назву міста. Тепер очікується розгляд на сесії.