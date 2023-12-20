Военные подождут: почему в Полтаве приостановили переименование улиц

Должны принять новый алгоритм действий

В Украине идет декоммунизация, в разных областях нашей страны уже успели переименовать множество улиц, в том числе в честь военных. Впрочем, в Полтаве временно прекратили этот процесс.

Об этом сообщила Полтавская волна со ссылкой на комментарий пресс-службы городского совета. Причиной приостановки процесса переименования стало то, что в городе планируется создать Программу героизации, в которой пропишут процедуру и алгоритм действий.

Отмечается, что в комиссию по переименованиям общины поступило предложение о приостановке процесса переименований улиц и других топонимов в честь военных. Как сказали в городском совете, предлагается вернуться к переименованиям после рассмотрения возможностей создания Программы героизации. Потому что на сегодняшний день не все имеют возможность подать соответствующие представления.

В Полтавской общине в прошлом году начали рассматривать вопросы переименования улиц. Уже в марте утвердили новые названия улиц, а в мае 2023 года изменили названия почти сотни улиц. Всего в этом регионе планируется переименовать около пяти сотен улиц.

Ранее "Телеграф" писал, что жители Первомайска Николаевской области проголосовали за новое название города. Теперь ожидается разбирательство на сессии.