Переменования продолжаются: жители Первомайска на Николаевщине проголосовали за новое название

Теперь решение будет рассматриваться на сессии

В Украине продолжается процесс дерусификации. Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать в Украине 1,4 тысячи населенных пунктов. Не исключением стал и Первомайск в Николаевской области.

Жители выбрали новое название для города. Об этом сообщается на сайте Первомайского городского совета. По предварительной информации проголосовало 2478 человек.

По результатам голосования определены шесть названий, представленных на обсуждение общественности в социальных сетях:

Богославск

Ольвиополь,

Богополь,

Голта,

Ольвия,

Орлик.

Всего в голосовании приняли участие 2478 человек. Наибольшее количество голосов (915) жители отдали за "Ольвиополь".

Название будет направлено городскому голове для вынесения на рассмотрение сессии. Кроме этого, к рассмотрению депутатам дополнительно предоставят и пять названий, набравших меньше голосов. Дальше решение за депутатским корпусом горсовета.

Отметим, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове переименовали 26 улиц. Под процесс дерусификации подпали улицы, названия которых были связаны с россией и её союзниками.