Назвать по-старому: Украина готовит радикальные переименования в оккупированном рф Крыму
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Новые названия обещают подписывать латинской графикой
Украинские власти в рамках процесса дерусификации намерены переименовать населенные пункты в аннексированном россией Крыму. Им вернут исторические наименования на крымскотатарском языке.
Об этом сообщили в Минреинтеграции. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
При этом пока точного списка объектов к переименованию нет.
В ведомстве отметили, что решение принято во исполнение Закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.
Новые названия обещают подписывать латинской графикой. Сейчас согласовываются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах. А также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове изменили название целому ряду улиц, проулков и проспектов. Под переименование подпали улицы, названия которых были связаны с россией или её союзниками.