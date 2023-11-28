Назвать по-старому: Украина готовит радикальные переименования в оккупированном рф Крыму

Новые названия обещают подписывать латинской графикой

Украинские власти в рамках процесса дерусификации намерены переименовать населенные пункты в аннексированном россией Крыму. Им вернут исторические наименования на крымскотатарском языке.

Об этом сообщили в Минреинтеграции. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

При этом пока точного списка объектов к переименованию нет.

В ведомстве отметили, что решение принято во исполнение Закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Новые названия обещают подписывать латинской графикой. Сейчас согласовываются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах. А также на дорожных указателях и при изготовлении карт. Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове изменили название целому ряду улиц, проулков и проспектов. Под переименование подпали улицы, названия которых были связаны с россией или её союзниками.