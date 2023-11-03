В Червонограде поставили точку в переименовании города. За что проголосовали

Большинство выступило против смены названия города

Во Львовской области в четверг, 2 ноября, завершилось электронное голосование жителей Червонограда по переименованию города. Голоса собирали, начиная с 25 октября.

Большинство избирателей выступили против изменения названия города и проголосовали за его нынешний вариант — Червоноград. Об этом сообщает Zahid.net.

К голосованию, которое проходило на электронной платформе в течение недели, присоединились 2823 человека из более 65 тысяч человек, проживающих в городе (в общей сложности в Червоноградской громаде проживает более 90 тыс. жителей).

Как сообщает руководитель проектов гражданской сети "Опора" Тарас Радь, среди 14 предложенных вариантов названия, а также возможностей проголосовать за вариант "Против переименования (не поддерживаю ни одно из предложенных названий)" и "Переименование не ко времени" больше всего голосов получил вариант с сохранением нынешнего названия — Червоноград 35% или 1 294 голосов.

Результаты голосования

На втором месте оказалась идея переименовать город в Кристинополь – 1086 или 29,5%.

Остальные инициативы по переименованию города набрали 100 и менее голосов.

Ранее отмечалось, что это была не первая попытка переименовать Червоноград. В июне Нацкомиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать Червоноград, Красное и ряд населенных пунктов Львовщины, названия которых были связаны с российской имперской политикой. 8 октября прошли общественные обсуждения, на которых жители проголосовали за переименование Червонограда в Червоноград.

Также напомним, что, как отмечает Телеграф, в сети появилась петиция, в которой предлагают переименовать Южный мост на честь Виктора Павлика.