У Червонограді поставили крапку у перейменуванні міста. За що проголосували

Більшість виступила проти зміни назви міста

На Львівщині у четвер, 2 листопада, завершилось електронне голосування мешканців Червонограду щодо перейменування міста. Голоси збирали, починаючи з 25 жовтня.

Більшість виборців виступила проти зміни назви міста і проголосувала за її теперішній варіант — Червоноград. Про це повідомляє Zahid.net.

До голосування, яке проходило на електронній платформі протягом тижня, долучилось 2823 осіб з понад 65 тисяч осіб, які мешкають у місті (загалом у Червоноградській громаді проживає понад 90 тис. мешканців).

Як повідомляє керівник проєктів громадянської мережі "Опора" Тарас Радь, серед 14 запропонованих варіантів назви, а також можливостей проголосувати за варіант "Проти перейменування (не підтримую жодну із запропонованих назв)" та "Перейменування не на часі" найбільше голосів отримав варіант зі збереженням теперішньої назви — Червоноград 35% або 1 294 голосів.

Результати голосування

На другому місці опинилася ідея перейменувати місто на Кристинопіль — 1086 або 29,5%.

Інші ініціативи щодо перейменування міста набрали 100 і менше голосів.

Раніше зазначалось, що це була не перша спроба перейменувати Червоноград. У червні Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівщини, назви яких були пов’язані з російською імперською політикою. 8 жовтня відбулися громадські обговорення, на яких мешканці проголосували за перейменування Червонограда на Червоноград.

Також нагадаємо, що, як зазначає "Телеграф", у мережі з’явилася петиція, в якій пропонують перейменувати Південний міст на честь Віктора Павліка.