Назвати по-старому: Україна готує радикальні перейменування в окупованому рф Криму

Нові назви обіцяють підписувати латинською графікою

Українська влада в рамках процесу дерусифікації має намір перейменувати населені пункти в анексованому росією Криму. Їм повернуть історичні найменування кримськотатарською мовою.

Про це повідомили у Мінреінтеграції. Відповідна інформація з’явилася на офіційному веб-сайті відомства.

При цьому поки що точного списку об’єктів до перейменування немає.

У відомстві зазначили, що рішення ухвалене на виконання Закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії.

Нові назви обіцяють підписувати латинською графікою. Наразі узгоджуються механізми, що дозволяють застосовувати написання топонімів з використанням латинської графіки у медіа та наукових працях. А також на дорожніх покажчиках та при виготовленні карток. Для цього будуть проводитися комунікації з операторами картографічних сервісів та службами, які обслуговують такі покажчики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Харкові змінили назву цілій низці вулиць, провулків та проспектів. Під перейменування підпали вулиці, назви яких пов’язані з Росією чи її союзниками.