Зміни продовжуються: мешканці Первомайська на Миколаївщині проголосували за нову назву

Тепер рішення розглядатиметься на сесії

В Україні продовжується процес дерусифікації.Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати в Україні 1,4 тисяч населених пунктів. Не винятком став і Первомайськ у Миколаївській області.

Мешканці обрали нову назву для міста. Про це повідомляється на сайті Первомайськоїміської ради. За попередньою інформацією, проголосувало 2478 осіб.

За результатами голосування визначено шість назв, поданих на обговорення громадськості у соціальних мережах:

Богославськ

Ольвіополь,

Богопіль,

Голта,

Ольвія,

Орлик.

Загалом у голосуванні взяли участь 2478 осіб. Найбільшу кількість голосів (915) мешканці віддали за "Ольвіополь".

Назву буде направлено міському голові для винесення на розгляд сесії. Крім цього, до розгляду депутатам додатково нададуть і п’ять назв, які набрали менше голосів. Далі рішення за депутатським корпусом міськради.

Зазначимо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові перейменували 26 вулиць. Під процес дерусифікації підпали вулиці, назви яких пов’язані з Росією та її союзниками.