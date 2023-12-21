Є жертви та постраждалі: росіяни завдали потужного удару по Нікополю (фото)

Під обстріл потрапив приватний сектор міста

Російські окупанти продовжують атакувати Дніпропетровську область. Вранці у четвер, 21 грудня, військові РФ вгатили по Нікополю з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, внаслідок обстрілу загинули люди.

Лисак підкреслив, що загарбники вбили двох жінок – 60 та 46 років. Крім того, було поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні.

Голова ОВА також повідомив, що внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Також зачепило лінію електропередач.

Нікополь на мапі

Нагадаємо, у ніч проти 21 грудня Україна зазнала нового масованого удару "шахедами", як це було і в ніч проти 20 грудня. Вибухи чули у кількох областях.