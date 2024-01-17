Замало емоцій від обстрілів? В Одесі невідомий запустив салют, його шукають (відео)

Потужні вибухи налякали місцевих

В Одесі пролунали вибухи, але це була не ворожа атака, яких зараз чимало. На першій станції Люстдорфської дороги невідомий чоловік запустив салют.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса Інфо". Одесити були налякані гучними пострілами та вибухами, які пролунали 15 січня.

На відео можна побачити, що чоловік приніс коробку з салютом і почав її установлювати за автомобілями, так щоб його не фіксували камери відеоспостереження. Тобто це відбувалося не з боку будинку, а з боку проїжджої частини.

Невідомий чоловік запустив салют в Одесі

Звичайно, що за запуском салюту зловмисник не спостерігав, він одразу ж втік. У мережі повідомляють, що це була спланована акція. Адже чоловік швидко все зробив, і чітко знав як і де йому стати, щоб менше світитись у камерах.

Поліція шукає зловмисника, а ми нагадаємо, що з початку війни в Україні суворо заборонено використання салютів та будь-яких піротехнічних засобів. За цей вчинок згідно зі статтею 296 КК України зловмиснику загрожує штраф у сумі від 17 до 34 тисячі гривень, або арешт терміном до пів року, або обмеження волі до 5 років.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни завдали два ракетних удари по Харкову. За попередніми даними постраждало 17 осіб.