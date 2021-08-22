Потужний ураган "Грейс" накрив Мексику: влада повідомила про вісім жертв (відео)
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Внаслідок негоди постраждали також всесвітньовідомі курорти
Потужний ураган під назвою "Грейс" накрив Мексику. Найбільше постраждали штати на узбережжі Мексиканської затоки, де стихія забрала життя щонайменше восьми людей.
Про це зранку у неділю, 23 серпня, повідомляє BBC.
Зазначається, що найбільше ураган вирував у штаті Веракрус — там позносило дахи будинків, повиривало дерева, також постраждали автомобілі. "Грейс" призвів до сильної повені та зсувів у містах.
Місцева влада повідомила щонайменше про вісім жертв негоди, з яких шестеро загиблих — були членами однієї сім’ї.
Ураган також призвів до відключення електроенергії у деяких штатах Мексики. За даними Національної енергетичної компанії CFE, без світла залишилися 565 000 користувачів.
Немало лиха "Грейс" накоїв у всесвітньовідомому курортному місті Канкун. Там суттєво постраждали будинки у прибережній зоні, а також ураган повалив дерева.
А Міжнародному аеропорту Мехіко довелося скасувати частину рейсів через негоду.
Зазначається, що за деякий час ураган перетворився на тропічний шторм і пройшовся вглиб країни.
Ураган "Грейс" у Мексиці досягав швидкості понад 200 км/год, йому присвоїли третю з п’яти можливих категорій за шкалою Саффіра-Сімпсона.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", сильні урагани накоїли багато лиха і в українських містах. Так, у Одеській області ураган позривав дахи шкіл, підприємств та будинків. А в Камʼянець-Подільському нічний ураган зруйнував частину старовинної фортеці і повалив безліч дерев.
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