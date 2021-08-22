Потужний ураган "Грейс" накрив Мексику: влада повідомила про вісім жертв (відео)

Внаслідок негоди постраждали також всесвітньовідомі курорти

Потужний ураган під назвою "Грейс" накрив Мексику. Найбільше постраждали штати на узбережжі Мексиканської затоки, де стихія забрала життя щонайменше восьми людей.

Про це зранку у неділю, 23 серпня, повідомляє BBC.

Зазначається, що найбільше ураган вирував у штаті Веракрус — там позносило дахи будинків, повиривало дерева, також постраждали автомобілі. "Грейс" призвів до сильної повені та зсувів у містах.

Місцева влада повідомила щонайменше про вісім жертв негоди, з яких шестеро загиблих — були членами однієї сім’ї.

Ураган також призвів до відключення електроенергії у деяких штатах Мексики. За даними Національної енергетичної компанії CFE, без світла залишилися 565 000 користувачів.

Немало лиха "Грейс" накоїв у всесвітньовідомому курортному місті Канкун. Там суттєво постраждали будинки у прибережній зоні, а також ураган повалив дерева.

А Міжнародному аеропорту Мехіко довелося скасувати частину рейсів через негоду.

Зазначається, що за деякий час ураган перетворився на тропічний шторм і пройшовся вглиб країни.

Ураган "Грейс" у Мексиці досягав швидкості понад 200 км/год, йому присвоїли третю з п’яти можливих категорій за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", сильні урагани накоїли багато лиха і в українських містах. Так, у Одеській області ураган позривав дахи шкіл, підприємств та будинків. А в Камʼянець-Подільському нічний ураган зруйнував частину старовинної фортеці і повалив безліч дерев.